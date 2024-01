/ / SÁENZ PEÑA - FEROZ AJUSTE: EL GAS EN GARRAFAS SUBIÓ CASI 200%. "NUESTRO SECTOR ES EL MÁS PERJUDICADO", ASEGURAN GASTRONÓMICOS

El tremendo aumento del gas a partir de ayer, comenzó a hacerse sentir en los bolsillos de los hogares saenzpeñenses y las distribuidoras no descartan un nuevo aumento en el corto plazo. El fuerte golpe al bolsillo no solamente afecta a las familias de menores recursos sino también, entre otros; al sector comercial gastronómico de Presidencia Roque Sáenz Peña. "No podemos aumentar mucho porque la gente ya no compra como antes. Para nosotros fue un aumento brutal en el precio de los tubos de gas propano que se usan en los equipamientos de cocina, que ahora cuestan 40 mil pesos cada carga. Sumado a los alquileres, la luz y empleados, vamos a ver quien queda en pie en medio de semejante parate", sentenciaron referentes del sector consultados por Periodismo365.

El nuevo año comenzó con una fuerte suba de la garrafa de gas, que ronda un incremento de casi el 200% según estimó el encargado de una distribuidora que comercializa gas envasado en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Desde el sector gastronómico explicaron a Periodismo365 que son los más perjudicados porque "el aumento se traslada directamente a precios, aunque no podemos aumentar mucho. No se va a vender, la gente ya no compra como antes. Se terminaron las despedidas de fin de año donde se ocupaban mesas de 15 a 20 personas que gastaban mucho y hoy comparten algunas pizzas y bebidas nada más", remarcaron. Agregaron que este último viernes la garrafa de 10 kilos la compraban a $5.300 y pasó a $14.000, y el tubo de 45 kilos de $21.000 pasó a costar $40.000.

En ese contexto, las distribuidoras no descartan un nuevo aumento "para solventar algún piso que haya quedado". "Es un precio que se ha estado pisando, no tenía lógica el precio de las energías, en este caso el gas butano", señalaron, y completaron: "En septiembre y octubre el precio se aguantó y ya llegó a un punto que los costos exceden todo tipo de parámetros".

