/ / CAEN FUERTE LAS ACCIONES ARGENTINAS Y BONOS LUEGO DEL FRACASO DE LA LEY ÓMNIBUS

Las bajas más destacadas corresponden a YPF, Pampa Energía y Grupo Galicia algunas horas antes de que abra el mercado neoyorkino.

La acción de YPF retrocedía un 4,7%, a USD 15,75 poco después de las 10 de la mañana (hora argentina); Banco Macro bajaba 2,3%; Pampa Energía, 3,5%; Grupo Galicia, 5,6%, y Grupo Supervielle, 4,7%.

Otras empresas registraban caídas menores, como Banco BBVA (-0,8%), Loma Negra (-1,2%), Central Puerto (-1,7%), Cresud (-1,5%), Transportadora Gas del Sur (-0,8%), IRSA (-1,7%) y Tenaris (-1%). En cuanto a los bonos, los Globales en dólares caían un 4,8%.

Los retrocesos están relacionados con un cambio de expectativas luego de que este martes cayera la sesión por el tratamiento de la Ley de Bases o "ley ómnibus", por lo que Diputados deberá volver a tratar el proyecto desde cero.

La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico.

No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro.

Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años.



No dramaticemos lo de hoy.

Todos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 7, 2024

Pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a tratar de calmar las aguas con un mensaje en su cuenta de X (antes, Twitter) este martes a la noche, pidiendo "no dramatizar" el revés legislativo, los mercados hicieron caso omiso.

"La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro. Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años", posteó Caputo.

Y añadió: "No dramaticemos lo de hoy. Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio. El país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde".

Tras caer la ley ómnibus, los inversores ponen en duda si Milei podrá llevar adelante las reformas que prevé. Previo a la caída de la sesión, la esperanza de que se aprobara la Ley de Bases impulsó parte de los bonos en dólares a su máximo valor en tres años.

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3