/ / "FILA DEL HAMBRE": 40 CUADRAS Y MÁS DE DIEZ MIL PERSONAS ESPERAN QUE LAS RECIBA PETTOVELLO

Más de diez mil personas hicieron fila en el Ministerio de Capital Humano para pedirle a su titular, Sandra Pettovello, asistencia alimentaria.

En Carlos Pellegrini y Juncal, desde las puertas del Ministerio de Capital Humano, se extiende una larga fila de personas beneficiarias de planes sociales. Es una respuesta a lo que ocurrió el jueves pasado, cuando la ministra Sandra Pettovello salió a la calle en el marco de una protesta de “ollas vacías” de las organizaciones sociales, y dijo que no iba a recibir a intermediarios, sino uno por uno a las personas de manera individual. Se produjeron disturbios y los manifestantes fueron reprimidos. En respuesta a eso que ocurrió, hoy estas personas esperan ser recibidas por la ministra, tal como se les prometió.

“Estamos para visibilizar nuestra lucha, hace un mes que no estamos recibiendo asistencia alimentaria en los comedores, esta fila es la fila del hambre”, expresó Viviana, una mujer presente en la manifestación, integrante de la agrupación Barrios de Pie.

“El jueves hicimos una lucha a nivel nacional, acá y en otros distritos, estábamos esperando que alguien nos recibiera para darnos respuesta a la falta de asistencia alimentaria. En ese momento, la ministra salió y cínicamente dijo que no iba a recibir a representantes, sino a cada uno de forma individual, por eso estamos acá. Los palos y el amedrentamiento no corresponden, somos gente que viene a pedir que no nos corte la asistencia alimentaria, algo tan sencillo como eso, cada comedor tiene más de 150 pibes, en Matanza tenemos 500 comedores, imagináte la cantidad de pibes que hoy no tienen la asistencia alimentaria”, dijo.

“Esta misma ministra dijo que nosotros no éramos dignos para recibir una caja navideña porque no eran dignas las condiciones. Nuestros pibes quedaron sin una cajita para Navidad y Año Nuevo. Entendemos que la lucha sigue siendo en las calles y con el hambre de los pibes no se jode”, criticó Viviana.

“Estamos esperando que la ministra se digne a recibirnos, dijo que nos iba a recibir uno por uno, bueno acá estamos para que nos reciban uno por uno y entienda la problemática que tenemos en los barrios y en todos los distritos del interior”, finalizó.

