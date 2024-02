/ / LA CGT SE DECLARA EN ESTADO DE ALERTA Y EVALÚA UN NUEVO PARO NACIONAL

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Pablo Moyano informó que la central se mantiene en estado de alerta y evalúan la posibilidad de convocar a un nuevo paro nacional. La próxima semana habrá reunión del Consejo Directivo para analizar los pasos a seguir de la principal central obrera. El dirigente camionero agregó además que "no descarta nada" y que no se va a "quedar de brazos cruzados".

"Puede haber un paro y movilizaciones. En los próximos días, cuando haya una reunión del Consejo Directivo (de la CGT), se va a analizar cómo seguir", subrayó el sindicalista. En la misma línea, Moyano remarcó que no se va a "quedar cruzado de brazos", y vaticinó un aumento de la conflictividad social entre "marzo y abril" debido al incremento en el valor de "los colegios, las prepagas y los alimentos" y otros rubros.

Para el referente gremial, la central está "más unida que nunca", por lo que evalúa una nueva medida de protesta: "No le voy a poner fecha ahora, pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada".

En plena sesión de la Ley Ómnibus, el triunviro cegetista pidió que el Congreso no apruebe el otorgamiento de las facultades delegadas al presidente Javier Milei, al que calificó como "el gerente de las corporaciones nacionales e internacionales". "Si lamentablemente esta ley se aprueba en Diputados, espero que en el Senado, donde hay más legisladores peronistas, sea rechazada", insistió.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales