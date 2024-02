/ / LA PLATA: DENUNCIAN MÁS DE 1.000 DESPIDOS EN EL MUNICIPIO Y CRECE LA TENSIÓN

Distintos trabajadores aseguran que las bajas corresponden a trabajadores que fueron contratados por Garro.

En diálogo con El Editor Platense, trabajadores de CICOP aseguraron que “hay bastante revuelo con esto de que el Municipio no está pagando los sueldos, y nos mandaron a reclamar el pasaje pero cuando llega la gente allá se entera de que está cerrado por desinfección”.

De esta manera, empleados nucleados en UPCN hablaron de los despidos en particular, y señalaron que “estamos tratando de contener a los compañeros como podemos”, y agregó que el próximo miércoles mantendrán una reunión con el intendente, a quien le pedirán que “recomponga esta situación”.

Más allá de esto, el problema principal radica en que los trabajadores aseguran que la mayoría de los despidos corresponden a empleados que fueron contratados por la administración de Garro durante el último año electoral. En tanto, los de planta permanente que ya tienen más antigüedad no correrían riesgos. “La cosa está cada vez peor, no solo que no nos pagan, sino que hay bajas importantes”, señalaron y agregaron que “ya son más de 1.000” los municipales que quedaron sin trabajo.

