/ / MADRES DE PLAZA DE MAYO DENUNCIAN MANIOBRAS ILEGALES PARA ARREBATARLES LA UNIVERSIDAD QUE FUNDARON

En su cuenta de Instagram, la Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció el intento de golpe institucional a la universidad nacional creada por ellas. Desconocimiento de acuerdos, autonombramientos e incumplimiento de normativa.

En la publicación, solicitaron a la sociedad que permanezca en estado de alerta y movilización, así como declamaron: “NO AL GOLPE INSTITUCIONAL A LAS MADRES EN SU UNIVERSIDAD NACIONAL”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madres de Plaza de Mayo (@madresdeplazademayo)

Una carta abierta

Según pudo conocer Tiempo, la Asociación se encuentra abocada a solucionar de manera pacífica el conflicto, por lo que no brindará por el momento ninguna declaración oficial. No obstante, el periodista y docente Jorge Elbaum publicó una carta abierta a la comunidad en la que dio a conocer la situación política que atraviesa la institución. “El 19 de enero de 2024, María Elena Patzer ha decidido convocar de forma ilegítima e ilegal a una reunión del Consejo Superior de la Universidad. Por segunda vez en un mes y medio –junto con Jacobo Grossman y Gustavo Scrinzi– pretenden apropiarse de la Universidad mediante una usurpación sustentada en una normalización universitaria viciada”, expresó en la carta. En una entrevista en Radio Gráfica, Elbaum contó que cuando la universidad fue aprobada como nacional por el Congreso, hubo un acuerdo a solicitud de las Madres de Plaza de Mayo -fundadoras de la universidad popular y del Instituto universitario- de nominar como rectora a la abogada y docente Cristina Caamaño. “Ese acuerdo fue absolutamente traicionado de una manera escandalosa”, expresó. Asimismo, detalló que el proceso de normalización en el cual deben configurarse los claustros de docentes, alumnos, graduados y no docentes, con la representación de las Madres según el estatuto, es un proceso que suele tardar 2 años.

Autonombramientos

“Estos personajes, que formaban parte del Instituto universitario, arman una especie de asamblea trucha, inédita en la historia universitaria argentina y ´normalizan´ la universidad en un mes lo cual es ridículo porque hay que llamar a elecciones para cada claustro”, manifestó. Según el docente, este grupo de personas que se autonombraron como autoridades no tienen trayectoria universitaria.

En la carta publicada, Elbaum afirma que “Patzer busca usurpar un cargo que no le corresponde apelando a diferentes artificios, engaños y falsedades, poniendo en riesgo la continuidad de la Universidad, la fuente de trabajo de sus docentes y la futura cursada miles de alumnos”. En este sentido, también señaló el estado de vulnerabilidad en que queda la institución ante dicha maniobra ya que genera una “posibilidad cierta de que el gobierno de Milei –y sus funcionarios enemigos del sistema público universitario–intervengan la Universidad de las Madres”.

Las puertas abiertas para una intervención

Desde el punto de vista legal, Elbaum apuntó que quien se arroga la potestad de la convocatoria al Consejo Superior viola de forma terminante la Ley de Educación Superior, que en su Artículo 54 exige ser o haber sido profesor por concurso de una Universidad Nacional, condición de la cual Patzer carece. “Por otra parte, el artículo 49 de la misma ley exige la aprobación del Proyecto Institucional de la institución universitaria, cosa que no fue realizado por la Secretaria de Políticas Universitarias ni la CONEAU”, agregó. Según publicó el docente, las personas que se autodesignaron autoridades se comunicaron para entablar negociaciones con las autoridades designadas por Javier Milei en la subsecretaría de Educación Superior. “Este comercio de prebendas a espaldas de las Madres, con los funcionarios de un gobierno que buscar arrasar con los derechos políticos y sociales de nuestro pueblo, ubica a estos personajes en el lugar mas indigno jamás imaginado”, aseveró.

Asimismo, en Radio Gráfica afirmó que “el negocio es quedarse con la universidad traicionando a Hebe de Bonafini y a las voluntad de las Madres”. Y concluyó: “pone a la universidad en peligro frente al gobierno de ultraderecha de Milei porque esto dejaría la puerta abierta para la intervención, lo que intentan hacer es desestabilizar y destruir el viejo sueño de las Madres que empezó como universidad popular y hoy es nacional”.

FUENTE Y FOTOS: Tiempo Argentino