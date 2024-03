/ / CRISIS ECONÓMICA: FRIGORÍFICO BONAERENSE SUSPENDE A 200 TRABAJADORES

El frigorífico Arrebeef de Pérez Millán (Ramallo) suspendió a 200 empleados de su planta.

Pese al hermetismo con el que habitualmente se maneja la firma, pudo trascender y tomar estado público la drástica medida adoptada por la empresa, debido a la caída de sus ventas al exterior -China, que es el principal mercado externo, está pagando la tonelada un 30% menos que antes- y el tipo de cambio (dólar) al quedar atrasado, no ayuda tampoco. Asimismo, el valor de la hacienda desde diciembre a la fecha, aumentó aproximadamente un 80%.

La faena cayó de 1600 animales diarios a los actuales 720. "Técnicamente no hubo despidos" expresó a nuestro medio una fuente confiable, pero hasta que no se acomode el mercado esas 200 personas no ingresarán.

Esta realidad hace que la empresa prescinda de gran parte de su personal, dejándola cesante por un tiempo indefinido. Una situación que, recordando los tristes antecedentes que registra en su historial laboral en cuanto a la expulsión de mano de obra, mantiene en vilo a toda la zona.

