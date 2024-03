/ / DÍA DE LA MUJER - ADORNI ADVIRTIÓ: "QUIENES NO VAYAN A TRABAJAR SE LES VA A DESCONTAR EL DÍA"

El Gobierno advirtió que descontará el día a las empleadas públicas que no trabajen por el Día Internacional de la Mujer.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió hoy que el Gobierno nacional descontará el día de trabajo a las empleadas públicos de la administración federal que este viernes 8 de marzo no concurran a trabajar por el Día Internacional de la Mujer.

El funcionario, en su habitual conferencia de prensa, aclaró que no se trata de una decisión que tenga que ver con la jornada de mañana particularmente, sino que es una medida que el Gobierno adopta desde que asumió ante los paros y protestas.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, dijo Adorni desde la Casa Rosada.

Este viernes 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, una jornada que convoca a marchas y actos en distintas partes del país, y que habitualmente va acompañada por un cese de tareas en la administración pública.

En la Argentina hay marchas convocadas en distintos puntos del país y ATE convocó a un paro por la jornada. En años anteriores, las mujeres que trabajaban en dependencias oficiales realizaban una jornada de paro e, incluso, muchas veces desde el propio Gobierno se les daba asueto administrativo. Pero, esta vez, aquellas que no concurran a su lugar de trabajo sufrirán un descuento de sueldo.

Paritarias y paro de colectivos

Adorni también fue consultado en la conferencia de prensa por el sorpresivo paro de colectivos que paralizó a varias líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El vocero adelantó que habrá sanciones para los choferes de la UTA que se plegaron a la medida.

“Las empresas que hoy adhirieron van a percibir sanciones económicas. Algunas de las líneas que paran son provinciales, otras son nacionales. En el caso de las líneas nacionales, los fondos están garantizados y se van a transferir tal cual se hacen en los plazos estipulados. No vamos a permitir comportamientos extorsivos, mucho menos cuando los que están de rehenes son los trabajadores argentinos. Estas acciones, indefectiblemente, tienen que tener consecuencias”, sostuvo el vocero.

“Las paritarias deben ser libres. La función del Gobierno es efectivamente bregar por que ese sea un acuerdo en el que todas las partes estén de acuerdo. Promovemos las paritarias libres, es lo que corresponde. Creemos que las negociaciones empresa, empleados y empleado, deben ser efectivamente libres”, explicó.

Adorni fue consultado puntualmente por un la posibilidad de que la secretaría de Trabajo no homologue el último acuerdo paritario del sindicato de Camioneros, y dijo “hay cuestiones técnicas que corresponde que las expliquen ellos (por la secretaría de Trabajo)”, sin dar mayores detalles.

FUENTE Y FOTOS: Infobae - MULTIMEDIA: Vocería Presidencial