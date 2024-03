/ / EL GOBIERNO PROVINCIAL FINALIZÓ UN MEGAOPERATIVO DE ATENCIÓN SANITARIA EN EL IMPENETRABLE

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, realizó en Misión Nueva Pompeya el primer operativo de abordaje territorial, en el cual un equipo de médicos de diversas especialidades brindó atención sanitaria a la población del lugar y zonas aledañas.

Los operativos continuarán la próxima semana nuevamente en El Impenetrable, en la localidad de El Sauzalito. “En primera instancia tenemos programada la visita para el próximo 15, pero dependemos también de factores climáticos, por lo que vamos a tener más certezas a medida que se acerque la fecha”, dijo el jefe de Emergencia Médicas de la provincia, Nicolás Ivancovich.

A su vez, indicó que en la asistencia hubo médicos no solo de Resistencia, sino que también de otros lugares, lo que demuestra que tenemos médicos de calidad en toda la provincia. “Es muy importante la valoración del recurso humano que está haciendo el gobernador, como así también la utilización del avión sanitario para lo que realmente debería ser usado después de dos años y medio”, indicó.

En ese sentido, Ivancovich destacó la importancia de llevar este tipo de atención a las zonas donde más desigualdad hay. “Con este trabajo en territorio buscamos dar igualdad y equidad a la población”, dijo y añadió “fue un éxito, tuvimos muchísimos pacientes y encontramos varios casos que necesitan tratamiento”.

Por último, explicó que este es un trabajo fundamental porque cuando no se puede llevar a la gente a los centros médicos, ya sea por el estado de los caminos, las largas distancia o las situaciones climáticas, es estratégico desde la cartera sanitaria, enviar equipos de profesionales en conjunto para hacer una jornada de trabajo en distintos hospitales del interior.

SALUD EN EL IMPENETRABLE: "SEGUIMOS FORTALECIENDO EL SISTEMA SANITARIO”

El ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez, manifestó que durante la semana pasada, se realizó un abordaje territorial en la zona del Impenetrable. “Los equipos de salud, estuvieron en Misión Nueva Pompeya y en Nueva Esperanza, con médicos y especialistas que se trasladaron en el avión sanitario y atendieron a un número importante de pacientes. Otro grupo, fuimos por tierra, para atender también las demandas sanitarias, cumpliendo con el pedido expreso del gobernador de estar en territorio y poder cubrir las necesidades de la población”- señaló el ministro.

Se realizaron controles de embarazo, planificación familiar, detección de Cáncer de cuello uterino, ecografías ginecológicas; se contó con médicos generalistas, Pediatras y el cardiólogo Meneses (actual subsecretario) que es parte de la cartera, también al servicio de la comunidad. "El sentido es llevar asistencia sanitaria a los lugares donde más se necesita, donde es más difícil acceder y es más complejo cubrir las demandas, pero es nuestra función hacerlo y poder fortalecer nuestro sistema sanitario", destacó el ministro.

ACCIONES Y MUCHA EMPATÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CHAQUEÑOS

Por último, el ministro aseguró que estos operativos van a continuar y valoró el trabajo de relevamiento en terreno “de la funcionalidad de los hospitales de Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya para trabajar en un futuro muy cercano en Salud Digital y Tele consultas; aprovechando la conectividad de la provincia gracias al trabajo de la empresa Ecom y al mismo tiempo, destaco el entrenamiento que se realizó al equipo para trabajar con la Telemedicina. desde el equipo de gestión del ministerio, a diario trabajamos en una proyección a futuro para no caer de nuevo en lo mismo del pasado. Más allá de que no podemos abstraernos del día a día, de resolver cuestiones urgentes, le pedimos paciencia a la gente porque nunca va a ocurrir que esta gestión no tenga buena voluntad. Trabajamos fuertemente en acciones, con una mirada contemplativa y mucha empatía para mejorar la calidad de vida de los chaqueños".

