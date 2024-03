/ / LA ANMAT PROHIBIÓ UN REPELENTE DE MOSQUITOS

El repelente es de la marca "Liestar". Además, la Administración Nacional también se prohibió otros 4 productos de la misma empresa.

El organismo dependiente del Ministerio de Salud sostuvo que "se desconocen los orígenes del producto" por lo que no se puede asegurar que las condiciones de elaboración - y su calidad final - sean adecuadas para el uso de los usuarios bajo los estándares vigentes. Además, también fueron prohibidos otros 4 productos de la marca.

Por qué la ANMAT prohibió el repelente de mosquito

Luego de una denuncia realizada por el Sistema de Cosmetovigilancia de esta Administración Nacional, a raíz de sospechas sobre la legitimidad del producto “Repelente mosquitos líquido, marca LIESTAR”, la ANMAT, se dispuso analizar el producto. Con posterioridad, el organismo pudo corroborar que los artículos comercializados de esta marca no correspondían a los productos inscriptos en la Administración Nacional.

Ante esto, la ANMAT informó que al "desconocer el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración" no es posible "brindar garantías acerca del cumplimiento de la condiciones higiénico-sanitarias pertinentes" y si además "fueron formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable". Así, el organismo sugirió la prohibición de la comercialización y publicidad en todo el territorio nacional del repelente de mosquitos. Además, el ente también prohibió otros cuatro artículos producidos por la marca Liestar.

Los mismos son:

Sanitizante de manos y superficies alcohol al 70%

Jabón líquido de manos y cuerpo humectante

Spray sanitizante - alcohol 70% - para manos y superficies

Body splash corporal premium humectante marca "Esencias Naturales"

En su resolución, la ANMAT subrayó que “el alcohol etílico es un producto que se utiliza sobre la piel y podría ocasionar un daño a la salud de los posibles adquirentes o consumidores. Por ello, es necesario que cumpla con los estándares de calidad y pureza establecidos por la normativa vigente”.

Como combatir a los mosquitos

En el marco de la invasión de mosquitos, el repelente en spray se volvió uno de los productos más codiciados del mercado para ahuyentar a los insectos y prevenir sus picaduras. Sin embargo, en el mercado existen una variedad de estos artículos y es importante tener en cuenta algunos puntos a la hora de decidirse por una u otra marca.

La mayoría de los repelentes cuentan con algunos de los siguientes tres principios activos: N-Dietil-meta-toluamida (DEET), IR3535 y/o Icaridina. Cualquiera de estos compuestos químicos es seguro - siempre que este habilitado por la ANMAT - y pueden ser efectivos en la lucha contra las picaduras.

Sin embargo, según estudios publicados, el componente más eficaz entre los tres disponibles en el mercado es el DEET. Las fórmulas que contienen DEET varían desde un 7% hasta cerca del 30% según la marca y este porcentaje es determina la duración del efecto repelente sobre la piel.

Por ejemplo, un producto con un 30% de DEET puede ofrecer protección que dure aproximadamente 10 horas. Por otro lado, aquellos que ofrecen una concentración menor - del 7,5% aproximadamente - proporcionan una defensa por unas tres o cuatro horas.

Es esencial considerar varios factores a la hora de elegir un repelente, especialmente si se anticipa una exposición prolongada al aire libre. Además, es crucial leer detenidamente las etiquetas de los envases para comprender la duración y las instrucciones de uso.

Como prevenir el dengue

La forma más efectiva de frenar el contagio de esta enfermedad es disminuir las poblaciones de su transmisor: el mosquito Aedes Aegypti. Para eso, se recomienda:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, floreros).

De no poder eliminarse los recipientes se debe evitar el acceso del mosquito a su interior para evitar su reproducción. Se recomienda tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente, etc.

Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días y frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito.

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.

Más allá de la prevención, a la hora de estar en la calle y evitar las picaduras de mosquito se recomienda:

Usar repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Utilizar repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior).

Por último, en Argentina se encuentra disponible la vacuna Qdenga. La misma es una inoculación de virus vivos atenuados y se indica para pacientes a partir de los 4 años. La vacuna desarrollada en el país cuenta con un esquema de dos dosis (0 y 3 meses) para todos aquellos individuos que hayan o no padecido una infección previa por cualquiera de los serotipos del virus dengue. El valor de cada dosis ronda los $71.000 pesos.

FUENTE Y FOTOS: Ámbito