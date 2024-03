/ / UNA SENADORA LIBERTARIA CONTRATÓ A SUS TRES HIJOS, SU NUERA, SU HERMANO, SU SOBRINA Y SU CUÑADA

Es pastora evangélica y docente en su provincia. Y como senadora les dio empleo a su hijo Joel Benjamín Mamani con un puesto de planta transitoria con categoría A3, por el que cobra alrededor de 700 mil pesos, y otro a José Jair Mamani, con categoría A1 cuyo ingreso está estipulado en 1,2 millones de pesos. Se contabilizan al menos 10 parientes que Vilma Bedia hizo nombrar en su despacho. Con salarios que van desde los 200 mil hasta más del millón y medio de pesos. Incluso se habla que hay beneficiarios del Potenciar Trabajo. En Jujuy, comentan que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Según dirigentes de esa jurisdicción, es masoterapeuta.

Una senadora libertaria contrató a toda su familia para trabajar en el Senado. La jujeña Vilma Bedia nombró a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada en su despacho de la Cámara Alta.

Se trata de Vilma Facunda Bedia, de La Libertad Avanza. Pese a la campaña desarrollada por el presidente Javier Milei y las constantes frases contra "la casta política", la legisladora contrató en su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

Entre algunos de los cargos, Bedia asignó a su hijo, Joel Benjamín Mamani, en un puesto de planta transitoria con categoría A3, por el que cobrará aproximadamente $700.000. También consiguió un puesto para su otro hijo, José Jair Mamani, cuyo ingreso ronda $1.200.000.

El mismo núcleo familiar habría logrado una yapa: la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, es otra de las empleadas que aportaría el clan. En tanto, el hijo varón y sobrino de la libertaria, Jonatan, es otro que formaría parte del plantel. Sus amigos dicen que es buen DJ. Daiana Ester Llanes es otra de sus sobrinas y figura como planta transitoria con categoría A3.

La senadora contrató incluso a su nuera, Mirta Araceli Silisque. En su caso, se benefició con una de las categorías más bajas del despacho: A8. En tanto, los hermanos de la legisladora, Juan Carlos y Ricardo Bedía, accedieron a una categoría A1. Ambos forman parte de la Fundación Emanuel, una ONG cristiana que promueve "seminarios de higiene mental". También figuran en el centro de la tormenta la cuñada, su sobrina y nuera de Bedia.

Qué dijo Manuel Adorni

El Vocero Presidencial se hizo eco de lo sucedido en la conferencia de prensa de este miércoles y rechazó rotundamente las designaciones. "Estamos en contra de cualquier contratación o de cualquier forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole que no sea en pos de la intención de la gente a votar y elegir una propuesta que claramente marca una diferencia con la política tradicional", dijo en su habitual conferencia de prensa.

En ese sentido, remarcó que desde el Gobierno nacional "no estamos de acuerdo con todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política. Estamos en contra de la utilización del Estado para bienes personales".

Adorni dijo que no estaba al tanto de la situación ni tener pruebas de que las designaciones se hayan concretado. "Más allá de responder genéricamente no puedo hablar de la senadora en cuestión porque no se los pormenores. Supongo que Bedia podrá dar una explicación mucho mejor". "Claramente, si esto tuvo algún interés personal, lo rechazamos absolutamente. De no tenerlo, la propia senadora podrá dar una explicación correcta de qué es lo que ocurrió", concluyó el Vocero Presidencial.

