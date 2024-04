/ / ATE RATIFICÓ QUE ESTE MIÉRCOLES HABRÁ INGRESOS MASIVOS A LOS MINISTERIOS Y AMENAZÓ A MILEI

Ante la gran cantidad de despidos en el Estado, el gremio convocó a una jornada nacional de lucha, para este miércoles 3 de abril, que implica ingresos masivos a los lugares de trabajo.

La convocatoria fue anunciada a través de un comunicado de la entidad gremial. Asimismo, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se explayó al respecto en redes sociales, con una misiva dirigida directamente al presidente Javier Milei.

“Como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, planteó Aguiar.

En el mismo sentido, apuntó: “Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quiénes sí y quiénes no pueden ingresar”.

“Usted y sus funcionarios, que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la Estabilidad en el Empleo Público (art. 14 bis)", argumentó y agregó: “Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela”.

Aguiar lanzó también una advertencia, ante eventuales hechos de represión: “Le aviso que, frente a esta tragedia social que está provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos y que será ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión”. Finalmente, expresó: “Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”.

Amenaza

Luego del anuncio de ATE, el presidente Javier Milei lanzó una amenza contra el gremio: el mandatario respondió un mensaje del abogado Alejandro Fargosi, alineado con sus ideas, quien señaló que, ante la medida sindical, el Gobierno responderá.

"Si hacen eso, cometerán un delito que seguramente el Presidente no va a dejar pasar, como hicieron todos desde 1983″, expresó en sus cuenta de X. A lo que el jefe de Estado se mostró en sintonía al responder: "Cooooorrecto".

Según el comunicado difundido por el sindicato, el 3 de abril habrá una jornada nacional de lucha, “con paros, asambleas y movilizaciones en todo el territorio nacional, durante 24 horas”. Además, se convocó “a un ingreso masivo y simultáneo a todos los organismos de la Administración Pública Nacional”.

La medida de fuerza se desarrolla en reclamo de “Aumento salarial que supere la inflación; Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral; Cese de despidos y reincorporación inmediata; Cese de políticas de ajuste, miseria y hambre; Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas; Defensa del Fondo de Garantías de Sustentabilidad; Anulación del protocolo Anti-Movilizaciones; Cese de las políticas de amedrentamiento, y Anulación del DNU 70/23”.

FUENTE Y FOTOS: La Gaceta