/ / MILEI LE RESPONDIÓ A CRISTINA: "LA GENTE SE CAGA DE HAMBRE POR EL MODELO QUE DEFENDIERON DURANTE DÉCADAS"

Minutos después de que la expresidenta lo criticara en un acto en Quilmes, el Presidente cuestionó sus dos gestiones y dijo que hay hambre porque el modelo "se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero".

"La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron... VLLC...!!!", expresó el jefe de estado en X.

Milei decidió retrucar a CFK por su vía de comunicación favorita, la red social de Elon Musk. En su reacción incluyó un fragmento del discurso. Sin embargo, no negó la situación de hambre y tampoco indicó un plan para revertir la situación que era la crítica que había esbozado cristina desde Quilmes.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre la gestión de Milei

La exmandataria confesó que había aceptado la invitación a participar del acto luego de que el pasado lunes Javier Milei celebrara la situación económica. "Me decidí a venir luego de escuchar al presidente Javier Milei sobre el inútil sacrificio del pueblo argentino", aseguró. "Siento que estamos en el juego de la oca y que volvimos al punto de partida", manifestó minutos antes de subirse al escenario.

Ya encabezando el acto, junto a Mayra Mendoza, expresó: "Escuchar al Presidente decir que tiene superávit fiscal después de haber parado la obra pública, no haber pagado a las universidades, no pagar nada, no es así, es como si uno en su casa deja de pagar servicios, a la empleada doméstica y le queda plata, pero no hermano, no es superávit". “Creer que en Argentina el problema es el déficit fiscal, es no entender el mundo”, disparó contra el Gobierno libertario, ante el grito de sus seguidores.

"Hermano, te puede haber votado el 60% de los argentinos, pero si la gente se caga de hambre, aumenta la desocupación, no se puede llegar a fin de mes, de qué sirve esa legitimidad", sostuvo. También cuestionó la "falta de plan" del presidente y su proyecto. "Milei no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el menemismo que fue la convertibilidad que se sostuvo por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento".

También dijo que "un plan de estabilización no es solo la cuestión técnica, es una cuestión social y política; los empresarios, los consumidores, la sociedad tiene que creer en eso para que sea efectivo". "Hoy no hay equipo, no le falta uno para el peso, le falta 30, 40, 90 para el peso", agregó.

"Qué es el anarco capitalismo y la pista la dio el Presidente el lunes pasado, él dijo que la recuperación y el crecimiento va a venir de cuatro sectores: petróleo, gas, minería y el campo", repasó, para desarrollar posteriormente: "Un sector que tiene crecimiento, pero tal como está planteado en nuestro país habla de un plan extractivista, es decir, llevarse todos los recursos naturales o sea pre capitalista, me hace acordar a la Argentina del Virreinato del Río de La Plata, más que anarco - capitalismo se parece a anarco - colonialismo y en eso no estamos de acuerdo", concluyó.

