/ / SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: POR MALTRATO INFANTIL, DENUNCIAN A DIRECTORA DE UNA GUARDERÍA

En la noche de este domingo, varios videos con fuerte contenido de maltrato infantil en una céntrica Guardería de Presidencia Roque Sáenz Peña se viralizaron en la ciudad, luego a toda la provincia y minutos más tarde, los grandes medios nacionales estaban solicitando el material fílmico y detalles del caso a medios y periodistas locales.

Si bien los repudiables sucesos ocurrieron hace más de un mes, este domingo la Policía del Chaco brindó detalles en diferentes partes de prensa. Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en fecha 9 de Marzo de 2024, una empleada de comercio de 40 años de edad, domiciliada en nuestra ciudad, denunció en el Departamento de Violencia Familiar y de Género, que sus hijos de 5 años, asisten a una Guardería ubicada en calle 14 entre 9 y 11 del centro saenzpeñense, en horarios desde las 13.30 a 18.30 horas de lunes a viernes (en la salita amarilla), no recordando el nombre de la docente a cargo del salón, pero sí de la Directora de la Guardería a quien identificó como M.A.R.

La mujer explicó en sede policial que hace tiempo notó en sus hijos marcas de uñas en distintas partes del cuerpo cuando regresaban de la guardería. Al pedirle explicaciones, ellos decían “Y fue la seño M". La denunciante en su momento no pensó que fuera algo grave porque sus hijos son inquietos y ellos demostraban afecto hacia su directora, a quien se refieren como seño M. En otra oportunidad uno de ellos regresó con una lesión en el ojo, pero dijeron que fue jugando en el patio aunque la madre sospechaba que no fue así.

La mujer siguió detallando que el día anterior a la denuncia penal, sus hijos asistieron a la guardería y los retiró a las 18.40 horas, observando que sus niños tenían la cara colorada. Ya en la casa les preguntó por cómo había sido su día, y le respondieron que la Seño M los encerró y uno de los menores manifestó: “La Seño M me hizo así", y con su mano se pegaba en la cara y se arañaba.

Ante esa violenta situación hacia los menores, la madre le escribió mensajes de WhatsApp a la directora pidiendo explicaciones y también registro de las cámaras de seguridad que están instaladas en todo el edificio.

La directora le contestó que los niños estaban peleando cuando estaban en el salón viendo los títeres, entonces los separó y los llevó a salones distintos, además negó cualquier tipo de agresiones. También le envió las grabaciones de cámaras de seguridad pero no en la parte en donde ella encierra en un salón a uno de los niños y se quedan solos.

Luego, una persona que no desea brindar su identidad le envió un audio donde se escucha a sus hijos llorando y que la Seño M les grita. No deseó que sus hijos sean examinados por el Médico Policial en turno ya que no tenían marcas. Accionó penalmente y solicitó se verifiquen las cámaras de esa Guardería. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo de la Doctora Liliana Lupi.

