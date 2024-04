/ / SÁENZ PEÑA - CRISIS: COLECTIVEROS SEGUIRÁN TRABAJANDO "POR LA MITAD DEL SUELDO"

"No nos queda otra. Sabemos que todo esto viene como consecuencia de la quita de subsidios del gobierno de Milei. O seguimos trabajando por la mitad del sueldo o la empresa se funde y nos quedamos sin trabajo del todo. Más vale agarrar algo que nada ya que si nos quedamos en la calle, no sabemos qué vamos a hacer. En Sáenz Peña no hay trabajo por ningún lado y aquí la mayoría tenemos todos más de 50 años. Va a ser muy difícil conseguir algo a nuestra edad y lo único que sabemos hacer es esto", explicaron a Periodismo365 fuentes del sector de los choferes de la empresa de colectivos urbanos Línea 1 San Roque. "Preferimos agarrar 400 mil pesos a fin de mes que no tener un peso, todos tenemos familia y son 70 familias que dependen de esta fuente laboral. Trabajaremos por este monto hasta fin de mes, y después veremos si se acomodan de nuevo nuestros sueldos", agregaron.

A pesar del atraso del cobro de haberes de marzo, los choferes de colectivos de la Línea 1 de esta ciudad, tras una asamblea mantenida el pasado jueves en los talleres de la empresa, decidieron "continuar trabajando así no se perjudica a los miles de usuarios, pero continuarán con su reclamo", advirtieron.

A la par de ello, los empleados sostuvieron que "mantienen las esperanzas de que se solucione políticamente el reclamo, no solamente sobre el atraso en los sueldos". "También que se cumplan los aumentos pautados por paritarias que ya se dieron en lo que va de este año, manifestó el delegados de los choferes de la empresa 'San Roque' de colectivos urbanos".

Raúl "Turco" Abraham, secretario general de UTA Chaco; dando detalles del momento complicado en Empresa de colectivos urbanos Línea 1.

Por su parte, el propietario de la empresa de colectivos línea 1, Julián Vilar sostuvo que "de no contar con el envío de los $25 millones, que serían destinados al pago de haberes y cubrir parte del combustible, deben usar los fondos que reciben desde provincia, para cargar el combustibles y que se continúe con la prestación del servicio". "Porque con el precio del boleto único a $500, es imposible poder continuar prestando el servicio, más allá de la situación económica y social del momento", añadió Vilar.

Tanto empleados de la empresa San Roque de colectivos de esta ciudad, como el mismo propietario, dijeron que "se esperanzan en que lleguen los fondos, para evitar una medida de fuerza que consistirá en el cese total del servicio. En el que, nuevamente, los perjudicados serán los miles de pasajeros que utilizan el colectivo urbano de pasajeros a diario. Y sobre todo, la importante cantidad de alumnos que ocupan, con el inicio de las actividades escolares", manifestaron.

SERVICIO ACOTADO

El propio Julián Vilar, quien es el propietario de la empresa, dijo que "desde el pasado lunes, ya se comenzó con una medida de acotar el servicio. Y que todo se debe a que no alcanzará el dinero para cargar combustibles a todos los coches". Remarcó que "el servicio solamente se está cubriendo con el 60% del total de coches con el que dispone la empresa". Y durante el fin de semana, solamente se sacará a la calle un colectivo por cada ramal, así alcanza el combustible para "los cuatro coches que a partir de hoy sábado y mañana domingo, están prestando el servicio", manifestaron desde la empresa.

Finalmente, dijo el propietario de los colectivos que "lamentablemente por el precio del pasaje a tan solo $500, es imposible poder cubrir todos los compromisos, sobre todo pago de sueldo a los empleados, combustible y mantenimiento de las unidades, ya que solamente el 15% paga ese importe, mientras que los demás se acogen a los distintos beneficios, como ser: jubilados, estudiantes, discapacitados y fuerzas de seguridad", finalizó Julián.

FUENTE Y FOTOS: Norte - Periodismo365