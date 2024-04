/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO EVALÚA ALTERNATIVAS PARA EL SERVICIO DE COLECTIVOS URBANOS

El Municipio de Sáenz Peña evalúa alternativas para el servicio del transporte de pasajeros urbano.

En ese posteo, el empresario Julián Vilar sostuvo que “en los próximos días se pararía el servicio de transporte por falta de recursos económicos para poder comprar el gasoil”, radio “La Red” tomó contacto con Landriscina quien, ante la consulta, explicó – en referencia a éste – que, “nos tiene acostumbrado a sus videos cuando no logra algunos objetivos que busca, pero la realidad es que tiene acceso libre al municipio y a mi oficina cada vez que necesita. Siempre es muy bien atendido por parte nuestra y de echo en la fecha mantuve una reunión con él, teniendo en cuenta que el último viernes asistí a otra en Resistencia, en el Ministerio de Infraestructura, justamente por los subsidios del servicio de transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad”.

Estado de situación

A los efectos de llevar claridad, Diego Landriscina detalló que, “estamos hablando de una empresa que, como muchas, siempre estuvo acostumbrada a trabajar con el 80% de sus ingresos basados en subsidios y solo el 20% en la venta de su servicio”.

”Sabemos que el Gobierno nacional ha decidido cortar los subsidios que venía sosteniendo para el transporte de pasajeros urbanos de la provincia. Estamos hablando de un fondo compensador que para esta empresa representaba aproximadamente 16 millones de pesos y que se ajustaba de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, en este caso UTA, de acuerdo a los empleados declarados”, agregó.

”A su vez, la gestión anterior del Gobierno provincial abonaba subsidio a través de un monto fijo, también en base a empleados declarados, y este monto se actualizaba automáticamente con las paritarias. Estos fondos ahora sufrieron una importante reducción, teniendo en cuenta las nuevas decisiones de las presentes gestiones de los gobiernos, tanto desde el Ejecutivo nacional – que lo redujo a cero – al igual que la gestión provincial”, remarcó el funcionario. “Este escenario hace inviable la situación de la empresa que siempre basó su funcionamiento en recibir aportes de subsidios”, insistió.

Gestión municipal

Consultado sobre el rol que tiene la gestión municipal en el funcionamiento de la prestación de servicio de transporte por parte de la empresa de transporte de pasajeros, Landriscina explicó que “tiene como costumbre poner al municipio como en el foco del problema, cuando éste no es quien otorgaba los subsidios, ni es el responsable del funcionamiento del servicio. Sí es verdad que siempre hemos sido receptivos a sus problemas pero por una cuestión de responsabilidad social; el empresario sabe de nuestro compromiso con la gente y con el servicio, que es lo que nos mueve y hace uso de esa preocupación para presionar a través nuestro”.

Admitió luego “nosotros no podemos dejar de tener en cuenta la situación económica de la población en un contexto de clases y nos preocupa que el servicio funcione en ese sentido”. ”El Municipio no tiene la disponibilidad de recursos que tiene Nación o Provincia para sostener el funcionamiento de esta prestación pero tenemos la voluntad de trabajar en conjunto para encontrar una salida”, subrayó.

Los números y la responsabilidad empresarial

Para comprender mejor la situación del sector patronal del transporte, el secretario de Gobierno comunal, luego de un análisis realizado, explicó que “se puede observar que en la mayoría de las empresas de colectivos, en las distintas ciudades del país, tienen un promedio de 2.5 choferes por colectivo. Esta empresa tiene 48 choferes, con un parque automotor de 13 coches y solamente tiene 8 colectivos en movimiento, dando un promedio de 6 conductores por colectivo, o sea 4.5 choferes por encima de la media normal, haciendo inviable un buen funcionamiento empresarial”.

Luego, Diego Landriscina continuó explicando que, “si a esto agregamos que tiene 10 empleados más declarados en relación de dependencia, haciendo un total dee planta de 58 formales con un convenio colectivo de trabajo de 700 mil pesos básicos por cada uno de ellos, esto hace inviable un buen funcionamiento empresarial en cuanto a los costos”.

Ante la pregunta de por qué tan alto es el promedio de choferes por colectivo, Landriscina explicó que los subsidios se otorgaban en base a la masa salarial y se actualizaban automáticamente de acuerdo a paritarias. “Cuanto más empleados declarados, más alto el subsidio recibido”, aseguró.

Análisis de situación

Ante esta realidad el funcionario consideró que ante esta situación, ”vemos como Municipio dos cuestiones. Por una parte, la responsabilidad que tiene la empresa en pretender funcionar en base a subsidios no es la mejor; máxime teniendo en cuenta que se trata de un empresario que hace más marketing cuando tiene que parar el servicio y no cuando tiene que vender el servicio. Y, por otra parte, los costos no le van a dar por la forma de funcionamiento”. "Pero también vemos como ente de contralor del servicio que solo funciona una parte de la flota declarada y no cumple con el tiempo de recorrido que debería”, acotó.

Búsqueda de soluciones

Consultado sobre posibles soluciones, Landriscina reveló que, “estamos evaluando distintas alternativas. Una de ellas es un llamado a licitación – para dos de los cuatro ramales – asignársela a otra empresa para que no siga monopolizado el servicio: como también está la posibilidad en análisis de que el propio municipio preste el servicio a través de minibuses. Para ello he tomado contacto con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rafaela que llevan adelante esta experiencia, todo esto sin dejar de ocuparnos en la búsqueda de soluciones inmediatas en articulación con el Gobierno provincial”.

Por otra parte, explicó que también está la posibilidad de llamar a audiencia pública a la comunidad para definir el precio del boleto. ”Hemos observado que en el comparativo de marzo 2023 con el último año, bajó un 100% la utilización del servicio, y pensamos que se debe al paro en la prestación del servicio”, apuntó.

Para cerrar, el secretario reflexionó que, “el empresario debe vernos como amigos dentro del conflicto y no como el principal enemigo. La actitud de confrontación que asume no suma a la búsqueda de soluciones”.

FUENTE Y FOTOS: La Red Noticias - Chaco Día por Día