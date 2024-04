/ / SÁENZ PEÑA - EXCOMBATIENTES ENOJADOS: "PUSIERON PUESTOS DE COMIDA EN LA VIGILIA. ES UNA FALTA DE RESPETO A NUESTROS HÉROES"

"No sé a qué maleducado se le ocurrió que en la Vigilia por nuestros héroes de Malvinas, haya puestos de comida, de ventas y de emprendedores. Leí en algunas publicaciones que el Municipio hacía esa publicidad. Lo único que falta es que el año que viene hagan una peña sobre las lápidas de nuestros héroes. Esta fecha es de homenajes, de reflexión y de conocer la historia, pero ya le vieron el costado comercial y en vez de conmemorar hacen festejos. No hay nada para festejar. Desde la Agrupación de Veteranos de Guerra 'Soldado Juan Quintana' repudiamos totalmente eso porque son días de luto para todos los que participamos de la Gesta de Malvinas. Por eso algunos muchachos que estuvieron ahí sacaron fotos de eso y se fueron enojados", remarcó ofuscado, Oscar Torres, presidente de la Agrupación.

El dirigente de los VGM consideró que "todo esto pasa porque hay una política de desmalvinización que se hace cada vez más fuerte. Yo no sé a quien se le ocurrió hacer esto, es una tomada de pelo. En otros lugares del país las Vigilias no son así, y aquí tampoco era así. Me parece perfecto que haya artistas, pintores y oradores que recuerden la Gesta de Malvinas. Pero de ahí a que pongan mesas y sillas y se pongan a vender choripanes, empanadas y hamburguesas, es desubicado hacerlo"

"Como puede ser que en un día de reflexión sobre los muertos chaqueños y los tres héroes saenzpeñenses caídos en Malvinas, ahora estén viendo el lado comercial de la Vigilia y hasta pusieron carrito gastronómico para vender comidas rápidas y bebidas. Si esto sigue así el año que viene van a hacer una peña sobre las lápidas de nuestros camaradas muertos que dejaron su sangre allá en las Islas Malvinas. Realmente no tienen vergüenza, eso no se hace. Hay que respetar la memoria de nuestros héroes caídos en combate defendiendo a la Patria".

Finalmente Torres recordó que "el Soldado Juan Quintana fue el único cuyos restos se encuentran sepultados en el Cementerio local San Juan XXIII y los demás quedaron allá en las Islas. Con el paso del tiempo muchos que volvieron se suicidaron, otros quedaron afectados de por vida por problemas psíquicos y querer tomar esta fecha como algo comercial es lamentable", definió finalmente.

Cabe mencionar que el Municipio invitaba a la ciudadanía toda a través del siguiente comunicado de prensa:

