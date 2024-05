/ / CHACO - LAMENTABLE: SANTA SYLVINA QUEDÓ SIN CARTERO. LAS POLÍTICAS DE MILEI LO DEJARON EN LA CALLE

Rolando Peralta era el único cartero de Santa Sylvina, localidad ubicada al sur del Chaco, limítrofe con la provincia de Santa Fe; distante a 330 kilómetros de Resistencia. "Roly" Peralta era personal de planta del Correo Argentino, con un legajo impecable y 17 años de servicio. Sin embargo fue despedido sin causa alguna por las políticas de achique indiscriminado y ajuste salvaje del gobierno nacional de Javier Milei. En total, Peralta atendía a 18 mil familias en toda la zona. "Me conocen todos en Gato Colorado a 22 kilómetros (ya en la provincia de Santa Fe), en Chorotis que está a 37 kilómetros de aquí donde llevaba boletas de luz, en Venados Grandes, a 28 kilómetros, toda esa gran área que depende del Correo de Santa Sylvina. Hasta ahí llevaba cartas y paquetería, todavía me llegan mensajes a mi celular, la gente me pregunta por sus correspondencias y no saben que quedé sin trabajo. Estaba en planta permanente en el Correo Argentino y hacía el reparto de bolsines de los bancos, correspondencia, boletas de servicios, paquetería, etc. Ahora todos tendrán que viajar hasta Santa Sylvina a buscar sus paquetes y cartas".

Peralta manifestó que se enteró que habían despedido centenares de empleados en el Correo Argentino "pero nunca me imaginé que iba a tocar a mí y tener que estar en primera plana por este problema. Comencé a trabajar en el Correo Argentino en el año 2007. Yo fui cosechero de algodón, tractorista, maquinista en el campo, cargaba camiones de algodón hasta que pasé a planta en el Correo. Trabajé 17 años hasta que recibí el telegrama de despido sin causa por reestructuración. Ya me dieron la baja de todas las claves, tarjetas de crédito y débito, etc. Creo que habrá una indemnización, todavía no sé", lamentó.

Este caso único en el Chaco deja a un pueblo entero y zonas de influencia sin el servicio de cartero. "Ahora será el Jefe de Correo que se le complica todo para la entrega", agregó. Entre lágrimas el hombre explicó al programa "La Tarde de la Universidad" de Presidencia Roque Sáenz Peña, que en poco tiempo "han fallecido mi padre, mi mamá y mi esposa, ahora encima esto", explicó totalmente quebrado por los duros golpes de la vida.

"Yo creo que esta no es la solución, hay otras formas de recortar en los altos sueldos de diputados, senadores y políticos. Ahora el Sindicato está reclamando por mi reincorporación, no tengo manchas ni denuncias, mi legajo está impecable. Lamentablemente en Santa Sylvina no hay mucho para hacer pero veremos que aparece para trabajar", se esperanzó finalmente.

FUENTE Y FOTOS: Periodismo365 - Radio Universidad Hipermedios UNCAus