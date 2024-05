/ / SE DEBILITA EL PACTO DE MAYO: EL GOBIERNO PREVÉ UNA DERROTA DE LA LEY BASES EN EL SENADO Y EL PROYECTO VOLVERÁ A DIPUTADOS

El Ejecutivo de Javier Milei cada vez está más lejos de la aprobación de su principal proyecto legislativo antes de la fecha del Pacto de Mayo. Las razones de los gobernadores entre RIGI, Ganancias y paquete fiscal.

Para la liga de mandatarios sureños la vuelta del tributo representa un costo político que no están dispuestos a pagar. Así lo dejó en claro la semana pasada el chubutense Ignacio Torres, quien adelantó que los senadores patagónicos no acompañarán el artículo incluido en el paquete fiscal. "En muchos puntos estamos a favor, pero Ganancias lo vamos a votar en contra porque no contempla estas asimetrías", confirmó en una entrevista.

Lo mismo ocurre con el RIGI. El senador nacional por la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, pidió modificar puntos del régimen, al que calificó como “excesivamente generoso” para las grandes empresas, adelantando tácitamente su voto no positivo. “¿Hace falta tanto beneficio para que esas inversiones tengan lugar?”, dijo el senador ante la atenta mirada del vicejefe de gabinete, José Rolandi, quien admitió que el gobierno estaría dispuesto a promover modificaciones en el mismo en pos de su aprobación.

Con estas bajas, el gobierno ve avecinarse un escenario de paridad para la votación en general de la ley y complicaciones en lo particular en la cámara alta. De concretarse, esto obligará al oficialismo a “devolver” los artículos no aprobados a Diputados para ser tratados en el recinto de la cámara baja. De su aprobación en la cámara de origen dependerá el tipo de mayoría que apruebe los artículos en el Senado, pero en el oficialismo confían que podrían volver a reunir las voluntades necesarias.

La gira parlamentaria de la Ley Bases

Por esta razón, el presidente de la cámara, Martín Menem, volvió al ruedo. El riojano se reunió en la mañana del miércoles en Casa Rosada con el viceministro del interior, Lisandro Catalán, y su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, para volver a afinar los números después de cinco meses de trabajo ininterrumpido. Si bien puertas adentro el oficialismo se muestra optimista, la plana mayor del gobierno nacional volvió a poner en marcha las negociaciones con las provincias que deberán definir las modificaciones que devuelva el Senado.

Entre los mandatarios que poseen la llave de la aprobación final, se encuentra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien fue recibido esta mañana por Catalán. El encuentro se dio tras la cumbre que el mendocino encabezó el martes por la noche junto a sus pares radicales y los senadores del partido para aunar posiciones de cara al tratamiento de la ley.

El gobierno confía que el líder boina blanca logre torcer la voluntad de los legisladores radicales más rígidos y lograr juntar las voluntades para aprobar la reducida Ley Bases. La cumbre secreta duró alrededor de 30 minutos y contó con la presencia del asesor presidencial, Santiago Caputo, veedor de los deseos presidenciales.

El poroteo fino que manejan desde Casa Rosada ronda entre las 32 y 36 bancas que apoyarían al oficialismo. Entre estos aliados dan por descontado los votos de la bancada del PRO, el radicalismo, y los bloques provinciales que responden directamente a los gobernadores. Sin embargo, un colaborador cercano al presidente anticipó ante este medio que podría haber sorpresas desde el peronismo.

Mientras Unión por la Patria insiste en advertir que sus 33 senadores votarán en tándem tanto la votación general como la particular, desde el gobierno nacional confían en que esta lógica de aglomeramiento se rompa al momento de entrar al recinto. En las planillas de Excel que circulan en los pasillos de Balcarce 50, el ex gobernador y ahora legislador, Sergio Uñac, está pintado en amarillo. Desde el gobierno creen que el sanjuanino podría aportar su voluntad para la aprobación del RIGI y Ganancias.

Lo mismo podría ocurrir con las bancas que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien hace algunos días se fotografió con el ministro de Economía Luis Caputo y confirmó su presencia en la firma del Pacto de Mayo.

Además, desde el oficialismo creen que el santiagueño Gerardo Zamora también podría aportar sus tres bancas o, al menos, colaborar con alguna ausencia. Para lograr convencerlo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunirá en los próximos días con el presidente de la Liga de Gobernadores del Norte, donde podría ser tentado con la adjudicación de algunas obras públicas para la provincia.

De concretarse los deseos del ala dialoguista del gobierno, la votación podría terminar 36 a 36. “Así desempata Victoria (Villarruel) y listo”, expuso un colaborador del presidente diagramando el panorama ideal para el oficialismo para el próximo 16 de mayo, fecha tentativa en el que se trataría el proyecto.

La vicepresidenta, sin embargo, podría no formar parte del debate porque podría tener que asumir el Ejecutivo en ausencia del presidente Javier Milei quien, continuando con su agenda internacional, viajará la próxima semana a España para participar del foro de ultraderecha Europa Viva. En el evento, previsto para el 18 y 19 en Madrid, se encontrará con el líder de Vox, Santiago Abascal.

A pesar de estar trabajando contrarreloj para lograr llegar al Pacto de Mayo con la ley aprobada en ambas cámaras, un experimentado colaborador legislativo del gobierno dijo ante Tiempo que el debate podría extenderse más de lo esperado y llegar a tratarse recién el próximo mes. La razón radicaría en que el apuro del oficialismo por sancionar el proyecto no coincide con la tranquilidad de los senadores, quienes se preparan para hacer su propio despliegue escenográfico después de casi seis meses de inactividad.

Con o sin ley, el gobierno avanza en la organización del evento que tendrá lugar el 25 de este mes en Córdoba. El encuentro que contará con la presencia de gobernadores, legisladores, y funcionarios del oficialismo, tendrá como escenario el palacio de Justicia de La Docta, donde los mandatarios presentes recibirán la medalla perteneciente a la Orden de Mayo, creada por Juan Domingo Perón en 1946.

