/ / UNA MUJER MATÓ A SU HIJA Y ESPOSO, CUSTODIO DE MILEI, Y LUEGO SE SUICIDÓ

La mujer de 40 años, identificada como Vanesa Santi, utilizó el arma reglamentaria de su marido. Dejó una carta: "Me los llevo conmigo".

El luctuoso episodio se produjo en una vivienda de la localidad bonaerense de Alejandro Korn, ubicada al sur del conurbano, donde Vanesa Santi, de 40 años, acabó con la vida de su familia y la suya propia, utilizando el arma reglamentaria de su marido.

Los compañeros del efectivo, identificado como Juan José Orgeira, se alarmaron por su ausencia y fueron hasta la vivienda, en la calle Japón al 2.500, y tras solicitar una autorización judicial pudieron ingresar. Allí, junto a un familiar del policía, se encontraron con una escena estremecedora y una carta que dejó la mujer.

Orgeira, de 45 años, se desempeñaba en la División Explosivos de la Presidencia, y eventualmente integraba la custodia de Javier Milei. En tanto, en la carta manuscrita que dejó la mujer, expresó: "Somos una familia hermosa, nada ni nadie nos va a poder separar. Mi beba es mi vida".

"Solo mi beba y yo sabemos como nos robaron el alma (...) Anto (la niña) no vio nada ni contó nada de lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos supe la verdad", añadió. Además, subrayó que "No nos van a matar ustedes, me los llevo yo conmigo. A mi esposo que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. (...) Me los llevo conmigo a los dos".

