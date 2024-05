/ / (video) EL GOBIERNO RETIENE 5 MILLONES DE KILOS DE ALIMENTOS SIN ENTREGAR A LOS COMEDORES

De ajustar y perseguir comedores a desperdiciar 5 millones de kilos de alimentos.

Desde el cambio de gobierno, distintos comedores de todo el país denunciaron que el ministerio que conduce Sandra Pettovello dejó de entregar alimentos. Según información oficial del ministerio de Capital Humano, el Gobierno tiene más de 5 millones de kilos de comida sin entregar a comedores almacenada en distintos depósitos y con riesgos de que se echen a perder.

En los poco más de 5 meses de gestión, el gobierno libertario no realizó compras de alimentos para abastecer a los comedores y merenderos, por lo que los alimentos sin entregar habrían sido comprados por la gestión anterior y correrían riesgo de pudrirse.

Los 5 millones de kilos de elementos sin entregar:

Según la información oficial, el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán sin entregar incluyen:

Yerba Mate, 3.146.707 kilos

Leche en polvo, 1.173.815 kilos

Aceite, 479.261 botellas de 900 ml

Puré de tomate, 137.796 kilos

Garbanzos, 81.148 kilos

Harinas de trigo y maíz, 20.416 kilos

Locro, 15.010 kilos

Arroz con carne, 13.629 kilos

Además hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.

Manuel Adorni reconoció que el Gobierno retiene alimentos de los comedores

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni reconoció que el ministerio de Capital Humano tiene retenidos los alimentos de los comedores. "Con respecto a los alimentos, efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener", expresó Adorni el miércoles.

