/ / EL GOBIERNO FELICITÓ A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y ACUSÓ A LOS MANIFESTANTES DE INTENTAR "PERPETRAR UN GOLPE DE ESTADO"

A través de un comunicado de Oficina del Presidente, tildaron de "terroristas" a los protestantes.

A través de un mensaje de la Oficina del Presidente en X, la administración nacional reivindicó el avance de la policía en las afueras del Congreso contra "terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina".

La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 12, 2024

El Gobierno reivindicó el accionar policial y advirtió: "El que las hace las paga"

En el mismo sentido se expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también reivindicó el accionar policial y aseguró: "Fuimos a defender el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios".

"Nosotros respondimos de manera inmediata. Ahora pagarán uno por uno los daños causados y el auto quemado de Cadena 3, con una causa que no será leve. Porque con nosotros el que las hace, las paga", advirtió la funcionaria.

Fuimos a proteger el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios. Nosotros respondimos de manera inmediata. Ahora pagarán uno por uno los daños causados y el auto quemado de Cadena 3, con una causa que no será leve. Porque con nosotros el que las hace, las paga. pic.twitter.com/ceirZs6dSw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 12, 2024

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó que "no son manifestantes, son delincuentes" y sostuvo que "los hechos de violencia y destrozos como los que vivimos hoy en nuestra Ciudad, no van más". "Los argentinos elegimos vivir en democracia, cuando gobierna el kirchnerismo y cuando no también, aunque parece que a algunos les cuesta entenderlo", expresó. Por último, enfatizó: "En nuestra gestión romper todo y agredir tiene consecuencias".

Fuerte represión a manifestantes que protestaron contra la ley Bases

A lo largo de toda la tarde de hoy, hubo fuertes cruces entre los manifestantes y la policía que empezó a reprimir desde temprano, aplicando el protocolo antipiquetes, mientras continúa el debate en el Senado por la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal.

NO SON MANIFESTANTES, SON DELINCUENTES



Los argentinos elegimos vivir en democracia, cuando gobierna el kirchnerismo y cuando no también, aunque parece que a algunos les cuesta entenderlo.



Los hechos de violencia y destrozos como los que vivimos hoy en nuestra Ciudad, no van… pic.twitter.com/xCkj31Md6g — Jorge Macri (@jorgemacri) June 12, 2024

Las fuerzas policiales avanzaron con gases, balas de goma y chorros de camiones cisterna. Los manifestantes reaccionaron arrojando piedras a los uniformados y al menos dos autos fueron incendiados, entre ellos uno del medio de prensa Cadena 3.

A su vez, al menos cinco diputados fueron gaseados por la policía y debieron ser hospitalizados mientras decenas de manifestantes fueron asistidos en el lugar, también afectados por los gases, según legisladores y una ONG.

Dentro del Congreso se debatía la ley Bases, un paso crucial para el gobierno de Milei que a seis meses de comenzar no ha logrado respaldo legislativo. "Es un día muy violento, en 40 años de democracia nunca había visto una represión así", dijo la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau en diálogo con AFP.

FUENTE Y FOTOS: Ámbito