/ / EL GOBIERNO NACIONAL PONE FIN A LAS OBRAS PÚBLICAS EN MUNICIPIOS DE TODO EL PAÍS

El Gobierno pone fin al programa "Argentina Hace" para obras públicas en municipios de todo el país.

El gobierno del presidente Javier Milei anunció este martes que interrumpirá o derivará a las provincias o municipios el financiamiento de obras públicas del plan "Argentina Hace", un programa creado durante la administración de Alberto Fernández que buscó dotar de acceso a agua potable, cloacas y nuevos caminos rurales a 2.307 intendencias de las 23 provincias.

Mediante la Resolución 452/2024 del Boletín Oficial, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno anunció que "se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere". En cuanto a las obras en curso, el Gobierno remarcó que en caso de haber "irregularidades" podrá optar por la "recuperación de los fondos", mientras que en el caso "no mediar incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor" derivará el costo de las obras a las provincias y municipios. Para las obras que no pueden ser absorbidas por las administraciones provinciales o municipales, el Gobierno evaluará de "manera restrictiva y fundada", la conveniencia o no de continuar con su ejecución. Para eso tendrá en cuenta "1) el grado de avance de la obra; 2) el interés público comprometido en la ejecución de la obra; y 3) los costos que conlleve la ejecución de la obra".

Para el Gobierno, estas decisiones en torno al programa "Argentina Hace" son parte del "paso previo a dejarlo sin efecto". En ese sentido, el texto aclara que para aquellas obras en las que se decida continuar la "asistencia financiera" del Estado nacional habrá un "plazo máximo de 120 días" para culminarlas, desde la vigencia de esta Resolución. Además, se remarca que luego de seis meses de cumplido este plazo, se discontinuará el programa "Argentina Hace". "Una vez transcurrido un plazo de seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo establecido en el primer párrafo del presente artículo, quedará sin efecto el 'Plan Argentina Hace'", señala el boletín oficial.

El Gobierno argumentó esta decisión al afirmar que busca "lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional” y que, "ante la severidad de la crisis que atraviesa el país”, el Ejecutivo decretó "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025".

Según información de la anterior gestión nacional, el plan Argentina Hace fue lanzado en enero del 2020 y tuvo el objetivo de realizar trabajos de infraestructura en 2.307 municipios de todo el país, como agua potable, saneamiento y cloacas, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social. El proyecto tuvo la intención de “generar empleo local con paridad de género” y apuntó a promover la creación de 20.000 puestos de trabajo.

FUENTE Y FOTOS: El Destape