/ / ESCÁNDALO: ORDENAN EL ALLANAMIENTO DE LOS GALPONES CON ALIMENTOS DE CAPITAL HUMANO

Lo ordenó este sábado el juez federal Sebastián Casanello, tras la denuncia de Juan Grabois. El lugar ubicado en Villa Martelli, alberga más de 339.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este sábado el allanamiento de los galpones del ministerio de Capital Humano que se ubican en Villa Martelli, donde la cartera tiene almacenados alimentos para los comedores.

El magistrado, quien se desempeña en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, dispuso una "orden de presentación con allanamiento en subsidio" en el “Centro Operativo Martelli”, uno de los lugares apuntados donde la cartera que conduce Sandra Pettovello tiene retenidos los alimentos.

El operativo en la localidad bonaerense fue consecuencia del pedido de la fiscal Paloma Ochoa, de la Fiscalía Federal N° 10 y busca que el personal policial pueda “constatar lo informado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en cuanto al tipo de producto, marca, lote y cantidad de alimentos y sus respectivas fechas de ingreso y vencimiento”.

Luego de que se conocieran que el Ministerio de Capital Humano almacenó más de 5.000 toneladas de alimentos con próxima fecha de expiración, la Justicia le ordenó a Sandra Pettovello a que determina un plan de distribución. Ante el incumplimiento de la cartera nacional, y tras el fallo que solicita a Gendarmería a realizar un inventario de un galpón en Tucumán, el juez Sebastián Casanello ordenó un nuevo allanamiento en otro depósito.

A su vez, la medida dispuesta por Casanello tiene como objetivo “se pueda identificar, si es que está determinado, el destino” de la mercadería; se aporte la información respecto a toda otra mercadería que se encuentre allí y si existe un “libro de registros o novedades, se aporte para su correcta preservación”.

También prevé que “se registre en video y en fotos las instalaciones y el estado actual" de los alimentos almacenados. En tanto, de forma simultanea, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso una medida similar para el galpón de Tafí Viejo, en Tucumán, otra de las ubicaciones en las que la cartera guarda suministros para los comedores.

En medio del conflicto, el Gobierno había denunciado ayer al desplazado ex secretario de Niñez y Familia Pablo De la Torre en medio de sospechas de contrataciones irregulares, con un esquema de facturas apócrifas y supuestos retornos de los contratados.

Se trata del Centro Operativo Martelli, el otro galpón en donde el Ministerio de Capital Humano acumuló mercaderías que fueron compradas por la anterior gestión nacional que tienen como destinatario a los comedores barriales. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 dispuso, en un fallo del sábado 1° de junio, una “orden de presentación con allanamiento en subsidio".

Fuentes judiciales señalaron para Ámbito que el ministerio "no respondieron la intimación judicial del plan para repartir alimentos. Eso constituye desobediencia y no se puede incumplir, porque sería una especie de alzamiento y confesión del dolo". Hasta el momento, no existen detalles del la estrategia de distribución que asumirá el Ministerio de Capital Humano con los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.

Gendarmería hará el inventario de un depósito de Tucumán

El Juzgado Federal N°2 de Tucumán ordenó a Gendarmería Nacional que realice un inventario de los alimentos que el Gobierno almacenó en un depósito de la localidad tucumana de Tafí Viejo y que están próximos a expirar.

La intervención judicial del magistrado José Manuel Díaz Vélez ocurre luego de que el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de la Sociedad Civil denuncie a la ministra Sandra Pettovello, quien aún no distribuyó mercadería desde que asumió en su cargo. “Hay un deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”, argumenta la iniciativa de los organismos sociales.

Por su parte, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán ordena una inspección del depósito de Tafí Viejo para el próximo sábado entre las 8 y las 19 horas. En caso de que no se concrete, el juez habilitó un allanamiento de la Gendarmería para que constante la cantidad de mercadería acopiada en el depósito, sus fechas de ingreso y expiración y el destino que tienen programado.

“La medida se requiere con carácter de urgente, atento a la calidad de perecederos de los alimentos, y la urgencia de atender al derecho a la alimentación de los y las peticionantes, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado”, rubricó Díaz Vélez.

Pablo de la Torre, el funcionario despedido del Ministerio de Capital Humano: "Tengo las manos limpias"

El escándalo de los alimentos no repartidos por el Ministerio de Capital Humano continúa. El exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, despedido y denunciado "por falta de transparencia" por Sandra Pettovello, se defendió este sábado en su cuenta de X: "Tengo la conciencia y las manos limpias".

Un día después de su despido, De la Torre ratificó su inocencia y le echó la culpa a supuestos "kirchneristas infiltrados en el gobierno". A pesar de la denuncia que le hizo Sandra Pettovello, mantuvo su fidelidad a la ministra de Capital Humano.

"Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", publicó en su cuenta de X.

