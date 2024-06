/ / PLAN MOTOSIERRA: EL GOBIERNO MANDÓ CINCO MIL TELEGRAMAS DE DESPIDOS A TRABAJADORES DEL ESTADO

La Rosada aplicó lo que denominó como "barrida y limpieza" de empleados del Estado.

Continúan las cesantías en la administración pública nacional, tal como había adelantado Milei que ocurriría en su discurso en el Latam Economic Forum a comienzos de junio. El miércoles pasado, el Gobierno envió telegramas de despido a diversas dependencias del Estado nacional, en el marco del vencimiento de los llamados “contratos 048” que deben ser renovados cada tres meses, de los cuales una parte ya habían sido dados de baja a fines de marzo. “Creemos que van a ser cinco mil despidos en total durante el fin de semana”, afirmó Rodolfo Aguiar.

“Las notificaciones fueron en la mayoría de los casos vía mail“, señaló el dirigente sindical, quien confirmó “casi 300 despidos en el INTI” y la cesantía “del 80 por ciento de la planta del ex Ministerio de Mujeres, Gëneros y Diversidad”, además de “la afectación de los Centros de Referencia del interior del país”. “Creemos que van a ser cinco mil despidos en total durante el fin de semana”, dijo.

Una de las reparticiones más afectadas es el Ministerio de Capital Humano, con el cierre de los denominados Centros de Referencia creados en todo el país por el extinto Ministerio de Desarrollo Social. Desde la Junta Interna de ATE denunciaron en un comunicado “el desmantelamiento de toda política federal y territorial”, y aseguraron que “mientras (la ministra Sandra) Pettovello contrata ñoquis, utiliza a su nueva secretaria Yanina Nano Lembo para llevar adelante otra ola de despidos masivos en Desarrollo Social”. Se trata de “más de 300 despidos de trabajadores y trabajadoras”, dijo a este diario la secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Ministerio, Ingrid Manfred. En la mayoría de los casos estaban “vinculados a tareas de abordaje territorial”, puntualizó la representante sindical, lo cual muestra “la decisión de desmantelar todo el acompañamiento que se brindaba desde el organismo a los sectores vulnerables a través de los dispositivos territoriales”.

El brutal ataque a los programas del exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue otra de las decisiones que tomó en la jornada el gobierno ultraderechista de Javier Milei. Desde ATE denunciaron el despido del “80 por ciento de les trabajadorxs”, situación que implica “un desguace en las políticas públicas de género del Estado nacional” y el “absoluto desamparo de todas las mujeres y diversidades del país”. Los programas eliminados son la Línea 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, Acompañar, Producir, Prevención y Formación, Programa Travesti Trans, Ley Micaela, Escuelas Populares, Acompañamiento a diversidades, Igualdad y Políticas de Cuidados, entre otros. Desde el sindicato responsabilizaron “a Claudia Barcia, el ministro Cúneo Libarona y al presidente Javier Milei por las consecuencias de esta decisión”.

En tanto, 700 fueron los despidos ocurridos en el Ministerio de Justicia. El sector más afectado fue la Secretaría de Derechos Humanos con una poda masiva por parte del gobierno de Milei. ATE denunció los despidos de "casi la totalidad de aquellos que revisten funciones esenciales para los Sitios y los Espacios para la Memoria y Promoción de los DDHH de la Nación". "Están avasallando los proyectos erigidos en torno a los principios de la Memoria, la Verdad y la Justicia, política pública que se enmarca en la Ley 26.691", denunciaron desde la Junta Interna del sindicato.

Aguiar aseguró que desde ATE impulsarán acciones para defender los puestos de trabajo del vaciamiento que impulsa el Gobierno. Habrá “medidas de protesta para el lunes con vigilias en todos los organismos para garantizar el ingreso de todos los trabajadores y trabajadoras”, dijo el dirigente sindical y demandó “la continuidad de todos los vínculos laborales que vencen este domingo” junto con la “renovación automática de todos los contratos”. Por otra parte, criticó al Gobierno por la convocatoria a paritarias que realizó para el próximo lunes, al considerarla una maniobra para evitar las acciones de protesta de los trabajadores.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a la puesta en marcha de “otra barrida y otra limpieza” en la planta de trabajadores estatales, y advirtió que quienes continúen en sus puestos lo harán “por un tiempo determinado”. "El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente", dijo el vocero libertario.

