/ / SANTA SYLVINA: ZDERO PRESIDIÓ EL ACTO CENTRAL POR EL DÍA DE LA BANDERA

El gobernador Leandro Zdero encabezó el acto central por el Día de la Bandera en la localidad de Santa Sylvina, en conmemoración del 204º aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria. En este sentido, el Gobernador expresó: “Esta fecha tiene un significado muy hondo, muy profundo, muy sentido porque honramos a Manuel Belgrano, quien nos entregó a todos los argentinos el símbolo de unión más fuerte que es la bandera nacional, símbolo de unidad, símbolo que nos encuentra y nos une. Por eso, cuando veía a los niños, a sus familias acompañándolos, a los docentes, a los adultos que reafirmaban su compromiso con el sentir patriótico y con lealtad a la bandera, sentía un profundo orgullo pero fundamentalmente emoción porque no es una promesa más, no es un acto más, es un acto de convicción y sentido de pertenencia a nuestra patria, es educar desde el ejemplo y el compromiso de ser ciudadanos”- expresó el primer mandatario provincial.

Posteriormente el gobernador Leandro Zdero, por su parte, tomó la alumnos de la Escuela Primaria para Adultos (EPA) Nº 34 “José Hernández”, también de Santa Sylvina. Se trata de estudiantes adultos que decidieron mediante un acto voluntario prometer lealtad a la enseña patria, viviendo de esta manera uno de los actos más solemnes de la vida cívica.

“En la historia, allá por 1810, cuando recuperamos ese grito de libertad y ese grito de “viva la patria” para comenzar a construir una nación, para después lograr la independencia en el 16. Eran tiempos que en realidad nos invitaban a abrazar la libertad, Este acto de los chicos, de los adultos, es de profundo compromiso y respeto, pero Belgrano lo decía, la vida no es nada si se pierde la libertad y por eso en estos tiempos, hoy más que nunca, lo que tenemos que hacer es abrazar y cuidar la libertad de nuestros hijos, la libertad de los chaqueños y la libertad de los argentinos, porque la libertad se construye todos los días, con los sueños, con los hechos, pero fundamentalmente con las acciones. Y eso se construye desde la escuela, donde el docente educa, desde la salud donde los médicos y los enfermeros nos curan, desde la fuerza de seguridad para que nos cuiden, desde las manos laboriosas de la frente de quienes trabajan nuestros campos, desde el compromiso de los chaqueños y de los argentinos para honrar, cuidar la libertad que tenemos hoy y abrazarla al futuro que nos viene. Por eso en ese rol que tenemos de afianzar nuestro sentido de pertenencia, lo tenemos que hacer como ciudadanos, que abracemos la oportunidad de vivir un tiempo distinto. En el día de hoy desde Santa Silvina para todo el Chaco, en este gran esfuerzo que estamos haciendo los chaqueños y los argentinos de ordenar el desorden, de caminar un sendero de verdad juntos, espalda con espalda y transitar un camino de oportunidades. Los invito a soñar como Belgrano y a pensar un Chaco y una Argentina próspera, donde la solidaridad nos ayude a recuperar ese sendero de aciertos, de compromiso para un Chaco y un país mejor”- concluyó Zdero.

NAIDENOFF DESTACÓ LA GRAN PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS

La ministra Sofía Naidenoff expresó la emoción que sintió al tomar la promesa de lealtad a la Bandera Nacional a los niños de 4to. grado de instituciones educativas de Santa Sylvina, “seguro los chicos no habrán dormido a la noche, no se van a olvidar más este momento”. “Agradezco a la vida que me da esta posibilidad de cumplir con este rol”, destacando que en toda la provincia se desarrollaron actos para honrar al General Manuel Belgrano, donde también los estudiantes de 4to. grado prometieron su lealtad a nuestra enseña patria.









Señaló que “siempre es un gusto” recorrer el interior y tomar contacto con las comunidades, agradeciendo la hospitalidad de Santa Sylvina y adelantó que comenzará a viajar más al interior de la provincia. “Hemos trabajado mucho, tratamos de ordenar el ministerio, siempre va a faltar, pero necesito salir a las escuelas porque esto es lo que nos hace bien, la comunidad, lo que nos va señalando el camino”, manifestó Naidenoff.

INTENDENTE MAGGIO: “LA BANDERA ES NUESTRO PAÑO QUE SANA ESA GRIETA QUE JAMÁS DEBÍA HABER EXISTIDO”

Por último, la intendente local Susana Maggio manifestó: “Gobernador su presencia es muy importante para nuestra patria chica, gracias por acompañarnos porque la bandera es nuestro paño que sana la grieta, esa grieta que nunca debió existir, la que nos lastimó el alma y nos distanció, nos dividió y nos privó de vernos en la mirada del otro. Nuestra bandera es la que nos da fuerza para emprender un presente que exige madurez y la valoración constante del pasado que hace inmensa la historia y nos permite aprender. Finalmente, deseo fervientemente que compartamos e internalicemos el significado de bandera para el general Manuel Belgrano, símbolo de lucha, ícono de libertad, señal que nunca hay que claudicar y su figura heroica de exaltación severa de la vida que nos enseña a cada argentino que todo, todo se debe a la patria”.

Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora Silvana Schneider, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo; la intendente local Susana Maggio; el Presidente del Superior Tribunal de Justicia Víctor del Río, la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; legisladores provinciales y nacionales; Fuerzas de Seguridad, representantes religiosos, funcionarios municipales, concejales de la ciudad intendentes, instituciones y vecinos.

Periodismo365