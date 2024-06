/ / MÁS DESEMPLEO: CHANGOMAS PAGÓ UN ADICIONAL Y DESPIDIÓ A CASI 30 EMPLEADOS

ChangoMas pagó un adicional en la indemnización y despidió a casi 30 empleados de sus locales en San Justo y La Tablada, en el conurbano bonaerense.

Cabe remarcar que ya a mediados de mayo, la empresa de hipermercados ChangoMás cesanteó a decenas de trabajadores de sus sucursales de San Justo y La Tablada. Por eso, desde el gremio de Comercio, SEOCA, comenzaron medidas de fuerza que incluyeron huelgas en ambos establecimientos con el objetivo de que la totalidad de los despedidos fueran reincorporados.

Este viernes, finalizada la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial, se llegó a “acuerdos individuales con un agravamiento de la indemnización”. Así lo reveló a el medio local El1 el apoderado legal del SEOCA, Javier Valenzuela, que agregó: “La empresa arregló con los trabajadores una adición del 20 y del 30 por ciento a la indemnización legal”.

“Así es como se acordó con la mayoría. De un total de 29 trabajadores, hubo uno solo que no aceptó la indemnización y la empresa se niega a reincorporarlo”, precisó Valenzuela. Y sumó: “Le advertimos que, si no lo reincorpora o no se llega a un acuerdo, vamos a retomar la medida de fuerza en los próximos días”.

En ese sentido, indicó que no es menos relevante que se trate de un solo caso y no de la mayoría: “Por más que sea un solo trabajador, está dentro de un convenio colectivo”. “Por lo pronto, en la sucursal de San Justo, donde está este trabajador, se está brindando servicio normalmente”, aclaró.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales