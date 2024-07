/ / AHORA LOS MINISTROS SE QUEJAN POR BAJOS SUELDOS: FASTIDIO EN EL GABINETE CONTRA MILEI

Hace semanas que varios funcionarios lo vienen planteando por lo bajo. Pero, en la última reunión de Gabinete que encabezó Milei, el tema se puso sobre la mesa. Desde alrededor del Presidente le respondieron a los ministros: "Que esperen a septiembre".

Esto sucedió en marzo. Ya pasaron casi cuatro meses. Y empezaron a filtrar su enojo varios funcionarios. "La inflación me está comiendo. Un senador gana el doble o el triple que yo, no se puede así", planteó uno de ellos en estricto off ante El Destape. Otro funcionario reclama: "Yo dejé todo para venir acá eh. Dejé mi lugar en el sector privado para poner todo acá. ¿Sabés cuánto gano en mano? Un millón ochocientos mil. Fijate cuánto ganan los senadores", se quejó ante este portal.

Uno de los defensores más acérrimos del relato libertario sobre la "casta" y que es de frecuente escucha por el Presidente les respondió tras la reunión de Gabinete: "Que esperen a septiembre. Por ahora no va a haber aumentos", lanzó ante El Destape contra los ministros.

En el Gobierno hubo una fuerte disputa contra Victoria Villarruel cuando se le otorgó el aumentos a los senadores. La presidenta del Senado fue acusada por el entorno de Milei de jugar contra el relato libertario y fue una de las causas de la profunda crisis de Milei con su vice que duró varias semanas y que recién sano, en parte, con el voto positivo que le dio la Ley Bases al oficialismo.

A saber: Milei gana hoy $4.066.018 en bruto; los ocho ministros y el jefe de Gabinete recibieron en mayo $3.584.006 en bruto. Quienes también perciben ese monto son la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini. Ellos son secretarios con rango de ministros.

Por su parte, los secretarios de Estado perciben $3.282.709 en bruto. Son los casos del vocero presidencial, Manuel Adorni, María Ibarzabal Murphy, a cargo del área de Planeamiento Estratégico Normativo, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. A todos los sueldos de ministros y secretarios se les debe restar el descuento de Ganancias y el jubilatorio.

Estos montos fueron confirmados por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su informe de gestión de mayo que presentó ante el Senado. La información fue brindada a partir de una pregunta del senador radical Pablo Blanco, de Tierra del Fuego. En el Congreso, los diputados cobran entre $2,5 y $3 millones en bruto. Y los senadores perciben de salario un monto cercano a los 5 millones de pesos.

