/ / EL GOBIERNO CREÓ UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL PATRULLAJE DE REDES SOCIALES

El nuevo organismo estará a cargo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Una de sus funciones será vigilar las redes sociales, aplicaciones y sitios de internet, así como la llamada “Dark-Web”.

El decreto Nº 710/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, asegura que esta decisión no implica erogación presupuestaria alguna, ya que el servicio de asesoramiento jurídico del Ministerio de Seguridad tomó la intervención de su competencia. La UIAAS funcionará en la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos dependiente de la Unidad de Gabinete de Asesores.

Este nuevo organismo estará encabezado por el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos e integrado por las áreas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales competentes en la materia, cuyos representantes serán designados por la autoridad máxima de cada una de esas fuerzas.

A través de la resolución, la administración de La Libertad Avanza (LLA) destaca que la utilización de la IA puede mejorar significativamente la eficacia y eficiencia de las distintas áreas de la cartera que encabeza Patricia Bullrich, y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, que les permitirá "responder más rápido" y con mayor precisión a las amenazas y situaciones de emergencia. Además, argumenta que países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India, entre otros, son pioneros en el uso de la IA en sus áreas de gobierno y fuerzas de seguridad.

En ese sentido, también remarca que estas naciones emplean IA en el análisis de video y reconocimiento facial, predicción de crímenes, ciberseguridad, análisis de datos, drones y robótica, comunicación y coordinación, asistentes virtuales y automatización, análisis de redes sociales y detección de fraude y anomalías.

Sin embargo, parece ser que la IA no le tiene la misma consideración. Meta AI, la reciente herramienta creada por la empresa de Mark Zuckerberg, se puso en la piel de un trabajador para evaluar si el libertario es confiable para presidir el país y su veredicto fue contundente: "Como ciudadano argentino, te diría que no estoy seguro de que Javier Milei sea la mejor opción para presidir el país. Me preocupa su falta de experiencia en política y su tendencia a tomar decisiones unilaterales. También me inquietan algunas de sus declaraciones polémicas y su estilo de liderazgo, que a veces parece más bien un espectáculo que una propuesta seria de gobierno", analizó.

El Gobierno creó una unidad de IA: cuáles serán las funciones

Entre las funciones de la UIAAS se destacan: patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada “Internet profunda” o “Dark-Web”, en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores; así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad, en el marco de la Constitución Nacional y legislación vigente.

Asimismo, deberá identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual, analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento fácil.

También tendrá que utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos. Otra de sus tareas será identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas antes de que se produzcan ataques: esto incluye la identificación de malware, phishing y otras formas de ciberataque.

La UIAAS tendrá a su cargo la mejora de la comunicación y coordinación entre diferentes Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para asegurar que la información crítica se comparta de manera rápida y eficiente.

Incluso, se encargará de analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios; y detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales.

FUENTE Y FOTOS: Periodismo365 - El Destape