/ / RECORTE UNIVERSITARIO: LA UBA DECLARÓ LA EMERGENCIA SALARIAL DE DOCENTES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD

Ante el no acuerdo paritario con el Gobierno nacional, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires emitió una resolución en unanimidad donde expresa la preocupación ante la "pérdida del 40% real" de los salarios de los trabajadores, declarando la emergencia salarial de docentes, no docentes, profesionales e investigadores dependientes de la UBA. Pese a la declaración, no definieron ninguna medida concreta en defensa del salario.

Hace 2 meses las autoridades de la universidad, suspendían unilateralmente la emergencia presupuestaria tras el acuerdo con el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello por un incremento del 270% para los gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales.

La UBA se declaró en emergencia presupuestaria



El Consejo Superior declaró por unanimidad la emergencia presupuestaria de la Universidad, y adhirió y convocó a la Marcha Nacional Federal Universitaria que se realizará el día 23 de abril de 2024. — UBAonline (@UBAonline) April 10, 2024

En los considerandos de la resolución, la UBA expresa su "preocupación por la jerarquización de la actividad, incluyendo la justa retribución por la tarea realizada, y respalda el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras nodocentes, de manera permanente”.

El pasado 4 de julio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había emitido un comunicado en la misma línea marcando la "crítica situación" en materia salarial en un encuentro con rectores y representantes de federaciones docentes, nodocentes y estudiantiles del país (FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA, FAGDUT y FUA).

incluyendo profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria, y también su apoyo permanente a los/as trabajadores/as. — UBAonline (@UBAonline) July 10, 2024

"Reclamamos urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas" indicaba el comunicado titulado "Sin salarios dignos no hay universidad".

Sin plan de lucha mientras negocian a espaldas con Milei

Después de la enorme movilización universitaria del 23 de abril, con más de 1 millón de estudiantes, docentes, no docentes, graduados y trabajadores que marcharon en apoyo al reclamo educativo en las calles del país, las autoridades de la universidad decidieron levantar unilateralmente la emergencia presupuestaria y poner paños fríos al conflicto. Habían acordado con el Ministerio de Capital Humano el aumento del 270% para el funcionamiento, apenas el 10% del presupuesto total de la universidad, y un 300% para los hospitales universitarios.

Según un informe la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre de 2024 las transferencias a las universidades tuvieron un recorte real del 30,8%, que en relación al mismo período del año pasado, el recorte llega al 43,8%. En el detalle lo más afectado es la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario, que se recorta un 36,4% real para el primer semestre 2024. La asistencia financiera a Hospitales Universitarios un 23,5% real, mientras que los fondos para el pago de salarios docentes caen un 30,6% real y de personal no docente 27% real. En las Becas Progresar el recorte es más profundo aún, un 78,5% real interanual, un verdadero desprecio por el acceso a la educación.

Según un informe del Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria, "la caída del salario real de la docencia universitaria llegó a perder 30,3 puntos en febrero de 2024. Desde entonces, los aumentos salariales otorgados de manera unilateral han mantenido la capacidad adquisitiva en niveles similares". El poder adquisitivo a abril de este año es un 46,8% inferior al de noviembre de 2015. En otras palabras, en noviembre de 2015 la capacidad de compra del sueldo docente era casi el doble que en la actualidad.

A la perdida salarial que quiere imponer el Gobierno de Milei, docentes de la UBA denunciaron la demora del pago del aguinaldo por parte de las autoridades de la UBA que según denuncia la Asociación Gremial Docente (AGD), aún no ha sido abonado.

Las autoridades radicales de la universidad vienen de realizar un acuerdo con el Gobierno de Milei para poner paños fríos al conflicto universitario que había demostrado tener una fuerza enorme en la calle. En su propio comunicado la UCR dijo haber acordado en el marco de la discusión de la Ley Bases, donde el radicalismo le terminó dando los votos para su aprobación. Actualmente, en alianza con el Gobierno nacional y el PRO, los bloques de la UCR decidieron postergar postergar el tratamiento del presupuesto universitario en ambas cámaras.

Ante tanto ataque al derecho a nuestra educación del Gobierno de Milei y de las autoridades por querer traicionar la lucha es necesario no perder más tiempo. Las conducciones sindicales deben llamar a paro y movilización, con los centros de estudiantes impulsando asambleas en todas las facultades con docentes y no docentes para organizarnos desde abajo y democráticamente. Un gran movimiento solidario con todos los trabajadores que enfrentan los despidos y el ajuste del Gobierno y sus colaboracionistas. ¡La fuerza está!

FUENTE Y FOTOS: La Izquierda Diario