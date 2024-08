/ / CERRÓ LA TEXTIL RÍO GRANDE: 40 TRABAJADORES QUEDARON EN LA CALLE

Cerró definitivamente la Textil Río Grande y 40 trabajadores quedaron en la calle. El cierre fue confirmado por el secretario adjunto de AOT Diego Abrego; según expuso hasta el momento la empresa no presentó la quiebra formalmente y se limitaron a no reabrir la planta.

El secretario Adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT) Diego Abrego confirmó esta situación en una audiencia en la que representantes de la empresa dijeron que no iban a pagar los sueldos adeudados y que tienen que bajar la persiana.

"Las puertas van a permanecer cerradas y se centran en que la indemnización que ellos pagaron con un retiro voluntario. Hay que tener en cuenta que los compañeros fueron arrastrados hasta el retiro voluntario, por la necesidad de la empresa de no poder cubrir sus gastos", afirmó en diálogo con la TV Pública Fueguina

Abrego adelantó que AOT, por su parte, seguirá reclamando el 100% de las indemnizaciones porque "es un retiro voluntario fraudulento. Porque ellos presentaron en el ministerio de Trabajo que se hará en 12 a 18 cuotas en un 100% pero si hacemos el cálculo, en realidad la indemnización termina siendo del 60% porque la empresa toma la mejor remuneración desde que empezaron las suspensiones en noviembre de 2023 pero no toman los acuerdo paritarios, ni la suma no remunerativa y está adeudando una parte del aguinaldo".

La empresa no presento pedido de quiebra pero "la excusa del cierre es que no hay ventas, que agotaron el stock y que no pueden pagar los salarios. Como gremio aducimos que no puede caer el problema financiero de la empresa sobre el trabajador".

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales