/ / EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA 96° EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADERÍA, GRANJA, AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

El gobernador Leandro Zdero inauguró en Margarita Belén, la 96° Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios. “Es un orgullo poder acompañar el esfuerzo de la Sociedad Rural, de su presidente Marcos Pastori y de su Comisión directiva porque entendemos que el campo es el motor productivo y económico de la provincia. Valoro esta amplia convocatoria, con 36 cabañas que están participando, y con acciones que venimos avanzando como ser líneas de créditos con financiamiento de una tasa del 8%, con 3 meses de gracia y porque además, somos la única provincia del país que eliminó impuestos para aquellos productores de hasta 500 hectáreas. El campo no es nuestro enemigo, nosotros estamos junto a ellos espalda con espalda y lo consideramos al campo como nuestro aliado”, señaló el Gobernador.

PASTORI: “AGRADECER AL GOBERNADOR PORQUE NOS DIJO QUE IBA A ACOMPAÑAR AL CAMPO Y LO ESTÁ DEMOSTRANDO”

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, Marcos Pastori manifestó: “agradecerle como lo dije en mi discurso, al gobernador porque realmente él nos había dicho cuando asumió que iba a acompañar al campo y lo está demostrando, físicamente acompañando acá y a todo su equipo de trabajo, agradecerles a todos porque realmente no fueron palabras sino que lo están demostrando con hechos de acompañamiento. Sabemos la difícil situación que estamos pasando económica y demás circunstancias, pero también como lo dije, hoy hay que trabajar mancomunadamente para poder salir adelante. El año pasado tuvimos solamente 29 bovinos de las tres razas y este año tuvimos 90 animales, así que triplicamos la cantidad. Para nosotros significa eso, el avance, el trabajo, dio su fruto, no fue fácil, pero bueno, es la gran comisión directiva que me acompaña porque si no, solo no podría ser esto. También le quiero agradecer a los chicos del Ateneo porque son los futuros que nos van a reemplazar nosotros y tienen que formarse, prepararse y están trabajando arduamente para que esta exposición salga muy linda.

Sobre el anuncio que hizo el gobernador para la compra de reproductores, Pastori remarcó “Y realmente una muy buena noticia, como recién decía, hace mucho tiempo no teníamos financiamiento, ni hablar, poder comprar reproductores con 180 días, con 90 días libres, 90 días más con una tasa muy bajita, era impensado, siempre estábamos con 30 días o más cortos los días, así que para nosotros a la producción ayuda un montón, al productor lo incentiva a seguir para adelante, a seguir produciendo, a incorporar genética en su rodeo, así que lo celebramos”.

Además, se destacó la presencia del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible donde la cartera productiva chaqueña dice presente en la muestra de Margarita Belén con un stand institucional donde se brinda información de las líneas de crédito “+Campo”, “+ Ganadería” y “+Emprendimiento”.

Equipos técnicos que brindan asesoramiento directo al público sobre las acciones que llevan adelante la Subsecretaría de Ambiente y el Instituto de Turismo del Chaco, así como del área de Ganadería. A esto se sumó la participación de 60 emprendedores, Veta Noble y el sector representativo de la industria metal mecánica chaqueña.

Periodismo365