/ / MISIONES: SE FUGÓ EL DIPUTADO LIBERTARIO ACUSADO DE PEDOFILIA Y ZOOFILIA

Se fugó y lo buscan al diputado misionero Germán Kiczka, acusado de tener pornografía infantil. Hallaron en su notebook más de 600 archivos de explotación sexual infantil y zoofilia. Los chats con su hermano --también prófugo-- y las fotos y videos de sexo con niños y animales, lo inculpan muy seriamente. Germán Kiczka podría haber escapado del país cruzando un río desde Misiones. El punto de quiebre fue el allanamiento que se realizó a comienzos de mes. En el procedimiento, se encontró gran cantidad de material de pornografía y abuso infantil y zoofilia.

El diputado no se encontraba en su domicilio cuando las autoridades se presentaron para detenerlo. El legislador Germán Kiczka es considerado desde anoche un prófugo de la Justicia. Después de su desafuero la Policía fue a detenerlo y no lograron ubicarlo. Hace días que no se lo ve por los lugares habituales.

El juez en lo Penal 4 de Apóstoles, Miguel Faria, confirmó a Infobae que Kiczka se profugó. “Anoche se allanó su domicilio para su detención y no fue hallado”, indicó el magistrado este mañana.“Está prófugo. No se encuentra en el domicilio real ofrecido”, ratificó el magistrado. En el mismo sentido, el ministro de Seguridad de Misiones, Marcelo Pérez, indicó a este medio que el legislador es considerado prófugo de la Justicia desde ayer. Lo mismo ocurre con su hermano Sebastián “desde que se hizo el pedido de detención” hace unos días.

El legislador provincial del partido Activar vive en Apóstoles, una localidad ubicada en el sur misionero. Fuentes de la localidad consignaron que desde hace días no se lo ha visto más en los sitios donde regularmente solía estar.

El punto de quiebre fue el allanamiento que se realizó a comienzos de mes. En el procedimiento, se encontró gran cantidad de material de pornografía y abuso infantil y zoofilia. El procedimiento de detención se produjo casi de inmediato a que la Legislatura de la provincia de Misiones le quitara los fueros durante la sesión realizada en la tarde del jueves.

El pedido del magistrado se trató sobre tablas y fue avalado por unanimidad de los diputados presentes. Antes de la votación, se incorporaron los oficios del Tribunal. Y hubo un cuarto intermedio de 5 minutos en el cual las bancadas analizaron el planteo de la Justicia sobre Kiczka.

“Es un momento tristemente histórico para la joven democracia misionera”, sentenció al abrir el debate la diputada del oficialista Frente Renovador, Anazul Centeno. Luego, repasó los antecedentes de la causa. “La indignación nos invade”, subrayó a continuación. La legisladora también apuntó que la nota enviada por el legislador acusado excusándose de asistir a la sesión no sería auténtica y ameritaría el inicio de otra acción sancionatoria.

La Cámara de representantes rechazó además la renuncia que había presentado el legislador de la bancada del Partido Activar. La fuerza, que conduce Pedro Puerta (hijo del ex gobernador y presidente provisional Ramón Puerta), estuvo ligada a Juntos por el Cambio, pero viró hacia el ala libertaria tras el triunfo de Javier Milei.

La Legislatura dispuso, además, el armado de una comisión especial investigadora sobre la conducta del diputado. Este comité está facultado para solicitar a la Justicia el material existente en la causa que investiga a Kickza y a su hermano Sebastián por tenencia de material de abuso sexual infantil en sus teléfonos y computadoras.

El comité estará integrado por Centeno; Felicia Mabel Cáceres (FRC); Mario Ramón Vialey (FRC); Rosa Margarita Kurtz (UCR) y Santiago Javier Mansilla (Frente Encuentro Popular). Además de recabar documentación, este órgano investigador también podrá solicitar testimonios obligatorios para esclarecer el accionar de Kiczka.

La investigación tiene acreditado que Kickza descargó material pornográfico que involucra a niños, niñas y adolescentes. Se trata de 600 archivos en diversos dispositivos electrónicos con contenido de pedofilia, zoofilia con niños y adolescentes e incesto. También se secuestraron revistas y juguetes sexuales que serían propiedad del hermano del legislador de Activar, también acusado penalmente, que se encuentra prófugo.

En declaraciones radiales, Puerta dijo que tanto él como el resto de Activar “nos fuimos enterando al igual que la sociedad” de las conductas de Kiczka. Además, consignó que el legislador fue expulsado del partido. Y desde ese momento “no tengo más relación, no tengo vínculo” con el legislador. “No podemos hacer mucho más que eso”, confesó.

“Estamos todos igual de devastados. Somos todos del mismo pueblo (Apóstoles), nos conocemos hace muchos años. Queremos que la Justicia actúe”, puntualizó, tras reconocer que Kiczka había sido su amigo personal pero que no le pidió disculpas por el daño que le provocó a la fuerza.

El revuelo político que se armó en torno a esta situación con Kiczka también impactó en la figura de Puerta. En varios lugares de Misiones aparecieron volantes con una foto de ambos juntos con la leyenda “Kiczka es Puerta”.

Argentina participa junto a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile en el caso que se inició el 16 de enero pasado, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés).

En Argentina, hubo nueve registros investigados: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cinco en provincia de Buenos Aires (en las localidades de Pilar, Rafael Calzada y Villa Luzuriaga), uno en Tucumán y este de Misiones.

En CABA hay 2 detenidos. Ambos son hombres de 49 años. Uno desempleado, y el otro ingeniero informático. “Ese segundo dato es importante porque se cree que solo caen quienes no saben manejarse con la tecnología. Pero afortunadamente hemos avanzado mucho en incorporar tecnología de primera para investigaciones informáticas”, destacó el fiscal general Juan Bautista Mahiques.

En ese sentido, Mahiques sostuvo que “se busca identificar a víctimas de abuso sexual en línea de los niños, niñas y adolescentes que son abusados sexualmente en los archivos de imagen y video vinculados a la presente investigación, como también a los que sean encontrados en los dispositivos que se secuestren”.

