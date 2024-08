/ / SÁENZ PEÑA - RUTA 16: POR "DRAMÁTICA SITUACIÓN ECONÓMICA", AGRICULTORES PROTESTARÁN ESTE JUEVES CERCA DE LA ROTONDA

Productores de la Federación Agraria Argentina (FAA) concentrarán este jueves en Ruta Nacional Nº 16, cerca de la rotonda de ingreso a Presidencia Roque Sáenz Peña.

El productor y dirigente, en declaraciones a Radio Universidad de Sáenz Peña, confirmó que, "este jueves estaremos haciendo una concentración a la orilla de la Ruta frente a Secheep, porque no tenemos ni una respuesta del gobierno sobre alguna ayuda a los productores”.

Trnovsky, además, reveló que llevaron sus reclamos ante la Cámara de Diputados, "donde entregamos un petitorio y también estuvimos en la comisión de Agricultura, y como siempre nos dijeron que nos van a contestar. Pero no lo hicieron y ni siquiera nos dijeron no le vamos a dar. Entonces, la situación nuestra es dramática porque no estamos pensando cuánto vale hoy la soja, sino estamos pensando directamente que ni siquiera podremos cosechar”.

"Hoy no estamos pidiendo que nos devuelvan las las retenciones, sino que estamos pensando en cómo podemos subsistir, por eso necesitamos algo, que nos digan que nos van a ayudar”, insistió. "En un viaje anterior a Resistencia se lo propusimos al ministro de la Producción, le propusimos también viajar, acompañarlo para ir a golpear las puertas en Buenos Aires, pero no hay nada hasta ahora. Es como si nosotros no existimos; no sé, vamos a desaparecer directamente”, apuntó el referente de la FAA Filial Sáenz Peña.

Preguntado sobre líneas de financiamiento que fueron dadas a conocer oficialmente para el sector, afirmó que, ”los créditos que propone el gobierno no son viables para los productores. Porque, en realidad te van a dar dos o tres millones de pesos y entonces vos tenés que hipotecar o prendar, y nosotros hoy no tenemos con qué. ¿Vamos a prendar lo poco que tenemos?”.

"Así directamente van a terminar con nosotros, y lo que necesitamos es una ayuda del gobierno, no sé de qué manera; pero con las condiciones que te ponen, directamente no hay productor que pueda acceder”, aseguró Trnovsky respecto de esos créditos. Explicando que, "hoy hay productores de una categoría más o menos, e igual no se los dan, que yo sepa a ni uno le han dado un crédito”.

Preguntado sobre cuáles son las necesidades más urgentes que hoy tiene el sector agrario chaqueño, remarcó la necesidad de una ayuda, "no solamente para sembrar, sino para poder subsistir. Hoy una hectárea de campo no se siembra con $10.000, para sembrar un girasol solo de semilla nomás necesitás $100.000, que es un dineral; aparte tenés otros costos como el combustible o si tenés que reparar algún tractor. Porque todos los productores, sean medianos o grandes tienen tractores medio viejos”.

Vicente Trnovsky recordó que, "la vez pasada salieron a ofrecer créditos para comprar tractores, pero nosotros hoy queremos subsistir y seguir trabajando. De qué nos sirve tener un tractor nuevo sino podemos trabajar”.

Finalmente, invitó y convocó a los productores, "para este jueves a las 9 de la mañana por esto que se viene peleando para todos, sean federados o no federados o independientes y que se encuentran en esta situación. No discriminamos a nadie”.

Asegurando que van a participar filiales de la FAA de otros localidades como Hermoso Campo, Santa Sylvina, Du Graty, Corzuela, Sáenz Peña, Tres Isletas, La Tigra y La Clotilde, entre otras. ”Viene mucha gente”, cerró.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día - Radio Universidad