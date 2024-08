/ / (video) BRUTAL REPRESIÓN A JUBILADOS FRENTE AL CONGRESO

En medio de la protesta, por la decisión del Gobierno de vetar la reforma jubilatoria, la Policía Federal que responde a Patricia Bullrich golpeó a los presentes y lanzó gas pimienta.

Minutos antes de las 16.00 horas, la Policía Federal comenzó a tirar gases y a darle palazos a los manifestantes presentes en la Plaza del Congreso, donde comenzaron a concentrarse para luego marchar hasta Plaza de Mayo.

"Varios jubilados, que estaban en la puerta del Congreso, están siendo atendidos y curándolos luego de que la Policía los arrinconara y tirara gases. Fue una batalla, represión sobre la Avenida Rivadavia", detalló el periodista Nicolás Munafó en C5N.

Por su parte, uno de los ancianos que recibió atención médica en la calle, explicó cómo ocurrió el ataque: "Estábamos ahí y nos tiraron gases en los ojos. ¡Es una locura! Es tristísimo de verdad, yo vengo todos los miércoles desde Lanús y me encuentro con esto. Tengo 75 años, viví la época de Videla y esto parece lo mismo".

Eduardo Belliboni: "¡Te tenés que ir Bullrich!"

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la represión desatada por la Policía Federal sobre los jubilados, que protestan por el veto que hará el presidente Javie Milei.

"Reprimieron a los jubilados, es lo último y final para este Gobierno y Patricia Bullrich. Pegarle a un jubilado es lo último que podés hacer en la vida. ¡Te tenés que ir Bullrich! Reprimiste a los jubilados que estaban manifestándose. En este país no está prohibida la movilización, sino más que nunca es necesaria la movilización popular para derrotar a este Gobierno asesino de jóvenes y jubilados. Un desastre lo de este Gobierno", aseguró el referente social a C5N.

La guerra de Javier Milei contra los jubilados

"Este Presidente vino a declararnos la guerra a nuestro sector y ahora quiere decirle no al aumento que mejora la situación de los que cobran las minina", expresó a C5N Nancy Yulán, docente jubilada que todos los miércoles participa de la concentración del colectivo de jubilados en el Congreso.

Yulán se jubiló hace poco más de un año tras haber trabajado más de 30 años en distintas escuelas de Ciudad y provincia de Buenos Aires dando clases de lengua, literatura y latín. En los últimos meses tuvo que volver a dar clases particulares para poder llegar a fin de mes.

"Me jubilé hace no mucho y nunca pensé que en tan poco tiempo mi jubilación se iba a ver tan deteriorada por los tarifazos y la inflación. He tenido que volver al oficio para solventar mi día a día", manifestó.

De todas maneras señaló que los que peor la están pasando son los jubilados que cobran la mínima. "Nadie puede vivir con una jubilación de 230 mil pesos más el bono que es una limosna. Esta ley que se votó a favor de los jubilados de cierto modo alivianaba la situación y ahora Milei la quiere vetar".

