/ / (video) CAÍDA EN LAS VENTAS: 300 DESPIDOS EN VOLKSWAGEN ARGENTINA

La empresa tiene fábricas en General Pacheco y Córdoba. El comunicado de los trabajadores. Y la posición oficial de VW Group.

Tanto los trabajadores como la empresa difundieron esta tarde su posición oficial con respecto al conflicto. Los textos completos se reproducen a continuación:

Comunicado de los trabajadores

Este texto fue enviado a Motor1 por una agrupación llamada "Trabajadores Despedidos de Volkswagen en Lucha por la Reincorporación":

"Volkswagen Argentina despide trabajadores. La empresa dueña de Audi, Scania, Seat, Lamborghini, Skoda y Volkswagen en la localidad de Pacheco, provincia de Buenos Aires, se encuentra en un proceso de despidos de trabajadores mientras mantiene una producción de mas de 400 unidades por día. Lo que había comenzado con un "proceso de reorganizar" la producción a costa de que sus empleados acepten los retiros -in-"voluntarios" terminó en despidos encubiertos para quienes decidieron mantener su fuente de trabajo en relación de dependencia. Este plan esconde de fondo el objetivo de incrementar aún más las ganancias a costa de la vida de los trabajadores de Volkswagen, ya que la empresa no puede aducir crisis alguna. El número de despedidos asciende a más de 300. Los despidos incluyen trabajadores con enfermedades oncológicas en pleno tratamiento, con enfermedades laborales en sus brazos, hombros, espaldas, etc. generados por años de tareas repetitivas y ritmos de producción cada vez mayores. También abarca trabajadores que se encuentran a pocos años de poder prejubilarse después haber estado allí más de 30 años. Los trabajadores despedidos anuncian que van a pelear hasta lograr las reincorporaciones, denunciando que no son descartables y que sus familias no pasaran hambre a costa de más ganancias empresariales."

El comunicado de la empresa:

Ante la consulta de Motor1, fuentes oficiales de VW Argentina enviaron la siguiente declaración oficial:

"Dada la baja de los mercados, durante 2024 en VW Argentina debimos adecuar la estructura de nuestras plantas a la nueva situación del mercado local y exportación para garantizar la sostenibilidad de la compañía y las personas que trabajan en ella. Cabe destacar que la compañía mantiene un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores para desarrollar e implementar en conjunto las herramientas necesarias que permitan sobrellevar la situación que atraviesa la industria siempre cuidando el bienestar de los trabajadores. VWA Argentina asegura la continuidad del funcionamiento de sus plantas y renueva una vez más el compromiso que tiene desde hace 44 años con el país".

La crisis en Volkswagen Argentina, como ocurrió con varias automotrices en nuestro país, comenzó a mediados del año pasado. Las empresas se endeudaron en dólares por consejo del entonces diputado, ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. El funcionario se comprometió a reintegrar esos dólares en pesos al tipo del cambio oficial del Banco Central, pero la promesa nunca se cumplió. Esto generó el corte de suministro de piezas en toda la industria automotriz local, con constantes paradas en la producción y suspensión de operarios. El nuevo gobierno de Javier Milei salió al rescate de estas empresas con el bono Bopreal, que suscribieron casi todas las empresas. Sin embargo, la recuperación no resultó igual en todos los casos.

Volkswagen fue una de las empresas más afectadas por la deuda acumulada por la terminal y sus autopartistas. Además, viene de años de caída en las ventas, cuando llegó a retroceder desde el primer puesto hasta la quinta posición, en medio del cierre de las importaciones dispuesto por el ex presidente Alberto Fernández.

Hace dos semanas, cuando se lanzó a la venta la Amarok (restyling 2024) producida en Pacheco, los máximos directivos locales de VW Argentina admitieron que están a la espera de un anuncio de inversión para resolver el futuro de la empresa en nuestro país (ver declaraciones oficiales).

Volkswagen tiene dos plantas de producción en Argentina. En el Centro Industrial Pacheco se producen los modelos Amarok y Taos. En el Centro Industrial Córdoba se ensamblan las motos Ducati, los camiones Volkswagen y las cajas de cambio que abastecen a diferentes modelos del Grupo VW.

Hablaron los empleados despedidos



Los párrafos más destacados de la entrevista fueron los siguientes: * Fichar en rojo: "Un día llegamos a la fábrica y cuando intentamos ingresar fichamos en rojo, lo cual significa que teníamos prohibida la entrada. Fuimos despedidos sin causa, en el marco de un ajuste que se viene aplicando en VW Argentina" * VW Taos: "El ajuste tiene el objetivo de bajar la cantidad de horas hombre que se insumen en la producción de la Taos en Argentina. Todo el tiempo nos dicen que en México se produce el mismo modelo con muchas menos horas hombre y quieren llegar a ese mismo objetivo". * Acusación a Smata: "Estamos mal representados, el gremio dejaron de tener delegados y se transformaron en policías que se dedicaron a perseguir a los compañeros que no estaban de acuerdo con su opinión. Venimos de años de saqueos, donde parte de las dobles indemnizaciones que se pagaban en la pandemia fueron a parar a las arcas del sindicato. A los que no estábamos de acuerdo nos trataban de traidores". * Paco Manrique: "Esta semana el secretario general adjunto de Smata, Paco Manrique, dijo que va a viajar a Alemania para pedirle a la casa matriz de VW que no se lleven la Taos de Pacheco. Pero es mentira que VW esté en crisis. En los tiempos de Cristina fabricábamos 160 unidades por turno. En el gobierno de Macri pasamos a 180 vehículos por turno. Hoy estamos entre 200 y 220 unidades por turno, aumentando la productividad con la misma gente y con la empresa ganando cada vez más".



