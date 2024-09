/ / "CUADROS NEUROLÓGICOS GRAVES Y CHICOS CON CONVULSIONES": PEDIATRAS ALERTAN POR EL HAMBRE EN LA ARGENTINA

Consultorios de distintas especialidades pediátricas "advierten que reciben pacientes cansados, sin energía, que refieren que no han comido a la noche o saltean comidas".

En diálogo con El Destape Mundo AM1070, la integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría Norma Piazza sostuvo: "Hay chiquitos comentan que no han cenado y otros que no llegan a las consultas". Y agregó: "Observamos cuadros provenientes de problemas de malnutrición, como el no consumo de carne que lleva al déficit de la vitamina b12".

🗣️"Algunos chicos comentan que no han cenado"



🎙️Norma Piazza, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría y de "Pediatras contra el hambre", puntualizó que la reflexión que hacen es que "hay chicos que no están llegando a las consultas en los hospitales" pic.twitter.com/lapRnO0h1e — eldestape1070 (@eldestape_radio) September 19, 2024

"Observamos cuadros neurológicos graves, como episodios de convulsiones. Hay una carencia por la cual no llegan a alimentarse", expresó la pediatra. Lo que motivó esta carta es la cantidad de consultas en las salas de pediatría por situaciones de desnutrición e insuficiencia de vitamina B12, A y C. Datos de Unicef, el organismo de las Naciones Unidas para las infancias, sobre la pobreza en el primer cuatrimestre revelaron que "más de un millón de chicos se va a dormir sin comer en Argentina".

El informe del organismo supranacional precisó que en Argentina hay "3,3 millones de hogares en donde viven casi 7 millones de chicas y chicos", y que "un 90% dejó de comprar leche, carnes y otros lácteos", mientras que "más de 1 millón de chicas y chicos tuvieron que saltearse una comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero (7,4% del total). Entre las personas adultas, esta situación es aún más severa: un 30% tuvieron que saltearse una comida”.

Falta carne y hay hambre

El consumo de carne por habitante se desplomó en agosto a un piso sin precedentes, de acuerdo a un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra). Con una producción menor a la registrada en julio, la venta de uno de los productos clásicos en la mesa de los argentinos volvió a resentirse al compás de la depresión salarial que atraviesan los sectores populares.

"El consumo aparente de carne vacuna por habitante, en enero-agosto de 2024, habría resultado equivalente a 46,9 kilos/año, con lo que la baja interanual habría sido de 12,1% (-6,5 kilos)", reveló el documento. Por otra parte, el promedio móvil de los últimos doce meses quedó en 48,1 kilos por habitante en el octavo mes del año, ubicándose 10,1% por debajo del promedio alcanzado en agosto de 2023 (-5,4 kilos).

