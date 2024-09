/ / (video) SÁENZ PEÑA - AGRICULTORES PROTESTARON EN LA ROTONDA: "VAN A IR TODOS PRESOS Y LES VAMOS A SECUESTRAR SUS MAQUINARIAS"

Con fuerte y numerosa custodia policial, los colonos nucleados en la Agrupación Mujeres de la Producción, liderada por Juana Vuckich y Productores Autoconvocados se manifestaron ayer a la vera de las rutas nacionales 16 y 95, en la Rotonda de ingreso a Presidencia Roque Sáenz Peña. "La Policía nos advirtió que nos iban a meter presos a todos y que iban a secuestrar todas las maquinarias rurales. Si no hay solución, en 10 días volveremos a las rutas y la medida será más contundente", aseguró Vuckich en declaraciones a Radio Universidad de Sáenz Peña.

Agregó que una de las medidas que se resolvió en asamblea "es volver a las rutas en el transcurso de una semana, no más de diez días a una permanencia en la rotonda durante dos días. Si en dos días no se presenta el ministro de la Producción o alguna autoridad que resuelva la cuestión del sector la medida de protesta continuará", anticipó.

La concentración comenzó desde las 9 de la mañana "y el motivo es por la disconformidad total con la actual gestión y con el ministro de la Producción porque vemos que se ignora totalmente a un grupo de productores sanos y genuinos de los Departamentos Comandante Fernández, Maipú, Castelli, Quitilipi, Brown que son los más afectados por la sequía. Los funcionarios tienen una indiferencia total con ellos pero vemos que el Ministerio de la Producción sigue trabajando solamente con un grupo de productores de Federación Agraria y ofrece solamente un mísero préstamo de 5 millones de pesos que con los descuentos apenas alcanza para unos pocos litros de combustibles y pagar la luz, que viene 400.000 mil pesos en los domicilios rurales. Se está pidiendo para producir, nuestra gente necesita una operatoria de gasoil y ya el Gobernador nos dijo que presentemos el proyecto pero el Ministro no nos quiere hacer las operatorias. Si esto sigue así vamos a ir a una medida más profunda de fuerza porque ya lo hicimos anteriormente. A nosotros no nos asusta la Policía, pero sí tenemos que resguardar nuestros elementos de trabajo porque aquí tenemos maquinaria muy valiosa", remarcó la dirigente rural.

Agregó que desde el gobierno "se está apoyando mucho al sector ganadero y cabañero pero no al agricultor pequeño y mediano, que es el sector que votó mayoritariamente al actual gobierno. Todavía hoy no tenemos el certificado de emergencia agropecuaria que nos sirve para muchos trámites cuando hubo productores que tuvieron pérdidas totales y ni metieron las máquinas al campo porque no conviene, a esa gente se le ofrece nada más que 5 millones de pesos. Solamente un mediador se comunicó con nosotros por teléfono sin dar soluciones y eso es una falta de respeto", consideró.

Vuckich recordó que "el 8 de agosto estuvimos sentados con el Gobernador de la provincia y sus funcionarios del sector, donde le planteamos cuáles son nuestras necesidades pero hasta el momento se perdió el Fondo Algodonero Nacional y no vemos una política activa para los productores de 30 a 300 hectáreas de siembra. Vamos a ir al Juzgado Federal a plantear algunos arreglos poco claros que aparentemente algunos funcionarios hicieron con Federación Agraria Argentina en esta zona, porque ese línea de préstamos fue solamente para un sector y no para todos. Nosotros lo que pedimos es para producir y así generar más ingresos en concepto de impuestos para la provincia. Sabemos que las respuestas no van a estar por lo tanto en 10 días volvemos nuevamente a la ruta y la medida de protesta se profundizará", advirtió Juana Vukich.

EL OPERATIVO POLICIAL

Fuentes de la Policía del Chaco informaron a Periodismo365 que desde muy temprano se desplegó un megaoperativo en zonas de la Rotonda de rutas 16 y 95 para evitar hechos ilícitos y contravencionales, afectándose para ello las siguientes unidades:





Comisarías 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Sáenz Peña

División COM

División Patrulla Preventiva

División D.C.V.V..

División Tránsito Urbano y Patrulla Vial

División Infantería Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y General San Martín

División Violencia Familiar y Género

División Antecedentes

División Capellanía

División Seguridad Hospitalaria

División Drogas Peligrosas

División Investigaciones

Sección Centro de Comunicaciones

División Bomberos

Periodismo365 - Radio Universidad