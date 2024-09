/ / SÁENZ PEÑA: POR EL MEGATARIFAZO DE LUZ, CONCEJALES DEL FRENTE CHAQUEÑO SOLICITARON AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE DE SECHEEP

En declaraciones a Radio Universidad, el vicepresidente del Concejo Municipal de Sáenz Peña, Dr. Leonardo Arrudi, Concejal del Frente Chaqueño; aseguró que existe mucha preocupación en los vecinos y comerciantes de Sáenz Peña que no van a poder pagar los exagerados montos de energía eléctrica y por eso pidieron una audiencia con Hilario Bistoletti, presidente de la empresa Secheep.

Arrudi explicó que hay boletas que han llegado hace pocos días "con montos siderales que son imposibles de pagar y que pegan de manera directa en los hogares y el comercio que ya vienen transitando momentos difíciles y con un impacto fuerte en la economía de las familias saenzpeñenses. También se tratará en esa reunión la problemática del verano y la falta de generación eléctrica que habrá en Sáenz Peña y las consecuencias que todo ello tendrá".

El edil consideró que este subsidio no es suficiente, "el impacto de las tarifas es muy fuerte y desde inicios de año el incremento ya rondaba entre el 300 y 400 por ciento en la mayoría de los casos, por eso queremos consultar a la empresa que tienen planeado hacer en el futuro para reducir el impacto de las tarifas en las familias porque queda claro que no van a poder afrontar las facturas de la luz. Se está debatiendo a nivel provincial respecto a un endeudamiento de parte del gobierno provincial que refiere que parte de esos fondos van a ir a infraestructura eléctrica y a subsidios, entonces queremos saber cual es la realidad en este punto porque en el proyecto no está claro como se van a implementar las tarifas sociales o los subsidios a las tarifas de energía eléctrica en el caso que sea aprobado el proyecto de endeudamiento".

Por último, aclaró que el jueves presentaron la nota, "así que para esta semana esperamos la fecha del encuentro con el presidente de Secheep. También, paralelamente venimos trabajando con los vecinos autoconvocados con quien tuvimos continuas reuniones trabajando en conjunto para dar respuesta a los vecinos y llevar la voz de ellos a las autoridades pero también haciéndolos partícipes con la inquietud de ellos que sabemos es el camino para las soluciones concretas", cerró el edil de la oposición.

