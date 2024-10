/ / ELEVARON A JUICIO EL CRIMEN DE FERNANDO FRANCOVICH

“Es por lo que vengo luchando hace un año y seis meses”, expresó su mamá.

Se elevó a juicio la causa del crimen de Fernando Iván Francovich, el camionero de Villa Ocampo asesinado en marzo de 2023 en Concepción del Bermejo en una emboscada, y por el que hay cuatro imputados con prisión preventiva. “Es lo qu vengo persiguiendo y por lo que vengo luchando hace un año y seis meses, que se haga justicia por el asesinato de mi hijo, que todos los responsables, estos cuatro detenidos y si habría más detrás de estas personas, paguen con la pena máxima”, expresó la madre de Fernando, Mónica Corniali, en declaraciones para CIUDAD TV.

“Espero que la justicia, de una vez por todas, sea justa y que estas cuatro personas tengan cadena perpetua, que no salgan nunca más, que no tengan privilegios, porque a la hora de quitarle la vida a mi hijo no les importó nada. Espero que las consecuencias sean estrictas y severas”, planteó de cara al inicio del juicio por jurados que, según estimó, podría darse recién el año que viene.

Corniali cuestionó el desarrollo de la investigación y aseguró que hubo “muchísimas irregularidades”. Mencionó el tiempo que se tardó hasta concretar la pericia balística y el incendio de la camioneta secuestrada en la investigación. “Me quedé sin poder hacer una prueba que para mi era de vital importancia, tampoco se pudo hacer una pericia de los cargadores que quedaron en la cabina. Creo que esto que pasó en el caso de Fernando es muy grave y no hay que dejarlo pasar”, apuntó.

“Estoy segura de que hay más personas detrás de esto, todavía no se sabe quiénes, porque estas cuatro personas no creo que hayan actuado solas. Celestino Cárdenas, que es el principal imputado, vive a 50 pasos de donde Fernando descargó la harina. Hay cosas que no cierran y, si la justicia no investiga como corresponde, hay respuestas que nadie me las va a dar”, reclamó.

Fernando fue interceptado por al menos tres personas en una camioneta Ford Ranger, que balearon el camión Scania g-360 que conducía. “Lo que sé y lo que todo el interior del Chaco sabe es que la banda venía actuando, que hubo episodios similares a lo que pasó con Fernando, pero que tuvieron más suerte y pudieron salvar sus vidas o escaparse; utilizaban armas de fuego de alto calibre y con medios de movilidad”, señaló su madre.

“Es muy lamentable tener que hacer marchas y tener que viajar desde Villa Ocampo hasta Resistencia o Sáenz Peña para reclamar que las personas que integran la justicia actúen, investiguen y terminen esclareciendo lo que sucedió con Fernando”. “Está a la vista que si me hubiese quedado en mi casa sin mover un dedo, hoy no estaríamos hablando de la elevación a juicio”, aseveró.

A más de un año de la muerte de Francovich, hoy su madre lo recuerda “como un chico activo, simpático”.

“ Vivía preocupado por su trabajo, el tiempo que tenía libre estaba con sus dos perros que los llevaba a todos lados, era responsable, odiaba las injusticias, estaba cansado de tener que lidiar con cosas que no correspondían, de estar en peligro muchas veces cuando viajaba al sur del país, Rosario y Buenos Aires. En honor a Fernando y en honor a lo que él quería, voy a seguir hasta que todos los responsables y no pienso rendirme mejor”, remarcó.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día