/ / SÁENZ PEÑA: ABRIERON LAS PREINSCRIPCIONES DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA U.E.G.P. Nº 188 CHACO AUSTRAL

Abrieron las preinscripciones del Profesorado de Educación Superior en Educación Física de la U.E.G.P. Nº 188 “Chaco Austral”.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) informa que se encuentran abiertas las preinscripciones para el Profesorado de Educación Superior en Educación Física de la U.E.G.P. Nº 188 “Chaco Austral”, hasta el día 21 de noviembre de 2024.

Las preinscripciones se realizan de manera presencial en la oficina que posee el Nivel Superior de la U.E.G.P., en el 3º piso del Edificio Tecnológico de la UNCAUS, ubicada en calle Comandante Fernández Nº 755 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el horario de 08.00 horas a 11.00 horas, de lunes a viernes. Para las personas que residen en otras localidades o provincias, se dispone del siguiente correo electrónico:

preinscripcion2025.ed.fisica.sp@gmail.com

La carrera se dicta con modalidad presencial y posee cinco años de duración de cursado.

Acerca del título que otorga la carrera

El título de Profesor de Educación Superior en Educación Física, habilita al egresado para ejercer la docencia en todos los niveles de la enseñanza formal y no formal y en instituciones públicas y privadas, en las áreas de Educación Física, deporte y recreación: gimnasios, clubes, jardines maternales, colonia de vacaciones, escuelas de deportes, federaciones deportivas, eventos lúdicos-recreativos para la sociedad, centros de investigación, centros de rehabilitación; gestionar, coordinar, planificar, intervenir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de la Educación Física en ámbitos no escolares; diseñar, asesorar, organizar, implementar y evaluar proyectos educativos y/o curriculares de la Educación Física escolar y no escolar; proyectar, implementar y evaluar programas de actualización y capacitación vinculados a la Educación Física; gestionar, investigar, coordinar y dirigir actividades relacionadas con las manifestaciones de la cultura corporal (juegos motores, deportes, recreación, gimnasia, vida en la naturaleza, natación, etc.); producir y sistematizar conocimientos que colaboren con la mejora de la enseñanza de la Educación Física en el ámbito escolar y no escolar; conformar cuerpos técnicos deportivos.

