/ / DIPUTADOS DENUNCIAN ACUERDO DE MILEI CON CRISTINA: SE CAYÓ OTRA VEZ EL PROYECTO FICHA LIMPIA

Se cayó otra vez Ficha Limpia y denuncian un acuerdo de Milei con Cristina. Hubo varios faltazos en LLA y apenas juntaron 116 diputados. El PRO, los radicales y los lilitos denunciaron que el oficialismo jugó a favor del kirchnerismo.

Tras haber quedado la semana pasada a un diputado del quórum, esta vez hubo apenas 116 legisladores en sus bancas y fueron más notorias las ausencias en el bloque del oficialismo, que como contó LPO venía tejiendo una negociación con Unión por la Patria para que el tema no avance.

NO ME PRESTO A PANTOMIMAS. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) November 28, 2024

De los 39 diputados de La Libertad Avanza hubo ocho ausentes: Santiago Santurio, José Peluc, Carolina Píparo, Lorena Macyzyn, Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni, Emilia Orozco y Marcela Pagano, que cursa un embarazo avanzado.

LPO reveló el miércoles que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le hizo a Martín Menem la última advertencia: "Si se vota Ficha Limpia, el próximo presidente de la Cámara es Pichetto". El riojano tomó nota de la amenaza en medio de las versiones sobre un intento de algunos gobernadores para correrlo.

Las ausencias libertarias desataron las denuncias del resto de los bloques del PRO, la Coalición Cívica, la UCR y Democracia para Siempre sobre el pacto de Milei con Cristina, lo que generó un escándalo de gritos durante las expresiones en minoría.

La primera en quejarse fue la macrista Silvia Lospennato. "Tengo la confirmación que me dieron cada uno de los bloques y me la dieron por escrito de quiénes iban a venir. No nos comemos más el verso, no creemos en las casualidades, ni en los imprevistos. La semana pasada creí con buena fea que había diputados con imprevistos, hoy me siento burlada para no decir una mala palabra", dijo al borde de las lágrimas.

Más directo fue el lilito Juan Manuel López. "Milei quiere que Cristina sea candidata el año que viene, ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy. ¿Cúantos diputados les faltan, señores de La Libertad Avanza? ¡Quiero la lista! Por lo menos faltan cuatro o cinco personas. No le mientan a la gente. Quieren confrontar con Cristina, la quieren de candidata, están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina", gritó el jefe del bloque de la CC.

"El oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultrapolarizadora de que esto no prospere, de que se frustre por segunda vez", dijo por su parte el radical Rodrigo de Loredo. También los radicales ahora integrantes de Democracia para Siempre, Facundo Manes y Pablo Juliano, hablaron sin matices del pacto de Milei y Cristina.

Más allá de las críticas, en estos bloques también hubo ausencias que facilitaron que la sesión se caiga. En el PRO faltaron José Núñez, Aníbal Tortoriello y Gabriel Chumpitaz. En el radicalismo no estuvieron José Tournier y Natalia Sarapura; mientras que en el bloque de Manes faltaron Mariela Colella y Jorge Rizzotti.

Donde también hubo varias ausencias fue en Encuentro Federal, comenzando por el jefe del bloque Miguel Ángel Pichetto. Tampoco estuvieron Nicolás Massot, Alejandra Torres, Natalia de la Sota, Ricardo López Murphy y Jorge Ávila. Por redes sociales, Massot denunció un acuerdo de LLA y el kirchnerismo para reelegir a Menem.

