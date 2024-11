/ / SÁENZ PEÑA - CERRÓ HIPERMAYORISTA DIARCO: 30 TRABAJADORES QUEDAN EN LA CALLE

"Estuve esta mañana ahí en el local y el panorama era desolador. Muchos de los trabajadores estaban consternados y lloraban al enterarse que se quedaban de manera definitiva sin su fuente laboral. Es una situación extremadamente desagradable", confirmó a Periodismo365 el gremialista Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Asimismo, uno de los empleados de la empresa explicó a Periodismo365 que al llegar esta mañana se encontraron con las puertas del negocio cerradas. "Llegamos al local y estaba cerrado, no nos dejaron ingresar y nos dieron la noticia que la empresa cierra definitivamente sus puertas en esta ciudad. Es lamentable porque hay compañeros que no tienen nada para emprender de nuevo. Se quedan con la indemnización que si no la saben aprovechar se gasta rápido con la situación económica tan difícil que estamos pasando. Según nos comunicaron los gerentes las ventas no hacían sostenible el negocio. Serían 30 los trabajadores y sus familias que quedan en la calle, 23 con relación de dependencia y otros 7 que trabajaban de manera indirecta".

Aguado detalló que Hipermayorista Diarco "cierra definitivamente la sucursal Presidencia Roque Sáenz Peña, indemnizan a todos los empleados bajo condiciones de ley; es decir que van a cobrar el 100 % de la indemnización y en el plazo estipulado dentro de esta semana. Es la 5º sucursal que cierra en el país y quedan en la calle 21 trabajadores y otros 2 jerárquicos, 23 en total". Cabe recordar que en la zona también cerró la sucursal Corrientes hace pocos días.

Hugo Aguado confirmó a Periodismo365 que el cierre definitivo de la sucursal Sáenz Peña del reconocido comercio se produce "por una muy fuerte caída de las ventas. Estuve hablando este martes temprano con el gerente regional y también con el nacional que me aseguraron que la tremenda baja de la ventas hace que el negocio no sea viable".

Periodismo365 - FOTOS: Google Maps