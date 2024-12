/ / PESE AL PEDIDO DE MILEI, BULLRICH Y ADORNI IGUAL SE IRÁN A DISNEY Y OTROS DESTINOS DEL EXTERIOR

Pese al pedido del Gobierno, Manuel Adorni dijo que igual se irá de vacaciones al exterior. Asimismo, para cumplir "la promesa" de llevar a sus nietos a Disney, Patricia Bullrich vacacionará en el exterior, como Adorni.

Primero fue el vocero Manuel Adorni que explicó que no cambiará su destino e irá al mismo lugar adonde se fue "los últimos 10 años". Y después fue Patricia Bullrich, que dijo que no puede dejar de cumplir su promesa de llevar a sus nietos a Disney. De esta manera, el pedido del presidente Javier Milei para que los viajes de vacaciones de sus funcionarios sean lo más austeros posibles ya registra dos excepciones entre altos integrantes del Gobierno.

"Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar mucho de lo que venía haciendo", sostuvo el portavoz durante una entrevista en Todo Noticias (TN), el lunes por la noche. Y aclaró que "no es cierto que se prohibieron lugares" para que vacacionen los funcionarios.

Señaló que el Presidente pidió que los miembros del gobierno "sean razonables con las vacaciones que se toman y que tengan sentido con lo que uno venía haciendo con su vida anterior". "Se usó algún caso testigo como Punta del Este y Miami, para poner algún ejemplo al aire, pero no porque si yo me voy a Miami voy a tener algún inconveniente, sino porque hay que mostrar que uno es una persona razonable", argumentó y precisó que pasará su período de descanso en el exterior como lo hace "desde hace diez años".

"En mi caso, tengo hijos chicos y me tengo que adaptar, por supuesto, a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para eso. Cada ministro buscará el mejor lugar para tener su descanso vacacional", se justificó.

Esta mañana de martes se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en declaraciones al programa que conduce María O'Donnell en Urbana Play contó que le había pedido permiso a los hermanos Milei para concretar un viaje con sus nietos a Estados Unidos para visitar Disney.

"Desde que mis nietos empezaron la primaria les había prometido que los iba a llevar cuando terminaran", comenzó a narrar la funcionaria, quien comentó que los chicos "vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney". "Me cayó justo este año y bueno, fui, hablé con Karina primero... que yo tenía un compromiso, que era un compromiso de honor con mis nietos, y me dijo que sí, que las promesas son sagradas".

Bullrich contó que después le habló el presidente Javier Milei: "Me dijo que por supuesto, que si era un viaje de familia, con toda la familia, que ya estaba pensado y que además es una promesa, que la cumpla".

Milei no se tomará vacaciones y pidió a sus ministros que no viajen a destinos de lujo

Adías del inicio del verano, el presidente Javier Milei le pidió a sus colaboradores “predicar con el ejemplo” y no viajar a destinos ostentosos. El mandatario pidió austeridad a sus ministros y sugirió que no vayan a lugares como Punta del Este, Miami o Europa.

El presidente también le pidió a los funcionarios que no desarmen sus equipos y que coordinen los días de receso para cubrir las actividades y que no se note su ausencia. Además, solicitó que los días de descanso estén contemplados entre la última semana de diciembre y el mes de enero, y que se mantengan en alerta ante una potencial necesidad para trabajar en caso de que sea requerido.

De esta forma, los funcionarios evitarán descansar en Punta del Este, Estados Unidos y Europa, por lo menos en las primeras vacaciones de la gestión que asumió en 2023 bajo la estricta premisa de "no hay plata", y tras haber llevado adelante "el ajuste más grande de la historia".

Por su parte, el dirigente libertario adelantó a Noticias Argentinas que no se tomará descanso, y según aseguran desde su entorno, permanecerá algunos días recluido en la quinta de Olivos, rodeado de sus perros. "Soy un workaholic, me levanto y voy al escritorio a trabajar", supo confesar el jefe de Estado sobre su actividad laboral.

En este contexto, según trascendió este lunes, Karina Milei enlistó algunos destinos turísticos que estarían "vedados" para los ministros y funcionarios de primera y segunda línea, incluyendo Miami, Nueva York, Punta del Este y puntos icónicos de Europa, aunque se analizaría caso por caso.

