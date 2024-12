/ / SÁENZ PEÑA: COLOCARÁN CEPO A LOS AUTOS EN INFRACCIÓN Y DARÁN DE BAJA A VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE NO ESTÉN EN CONDICIONES

El intendente Bruno Cipolini brindó detalles sobre los controles vehiculares que se realizan en la ciudad. El sistema de inmovilización con cepo traba rueda para autos en infracción comenzará a regir a la brevedad. Aseguró también que darán de baja a los vehículos municipales que no estén en condiciones de circular.

"Nosotros no queremos la moto de nadie, no queremos el auto de nadie y mucho menos queremos armar un esquema recaudatorio, para nosotros como Municipio es mucho más fácil no controlar, no molestar e incluso es más barato políticamente, pero entendemos que tenemos una responsabilidad con la ciudad y sus vecinos como un todo y por eso estamos convencidos que es necesario realizar este trabajo", dijo.

Durante la conferencia el Intendente dio a conocer varias definiciones en relación al tema:

*Los controles van a continuar en distintos puntos de la ciudad. Se van incorporar cepos traba ruedas para los vehículos que no tienen ninguna de las chapas patentes colocadas.

*Lo recaudado por controles vehiculares durante el mes de diciembre será donado a instituciones de la ciudad, previo aprobación del Concejo y con Escribano de por medio.

*Los conductores de motos que por distintos motivos no tienen la documentación de la misma o no cuentan con patente, desde el Municipio se ofrecerán posibilidades para que pongan en condiciones la misma.

*Quienes perdieron la chapa patente del vehículo deben realizar la denuncia y el trámite correspondiente ante el Registro del Automotor y circular con la constancia de patente en trámite.

*Para circular todos los vehículos si o si deben contar con patente colocada en el lugar correspondiente, cédula, carnet de conducir y luces.



*Los vehículos contratados para prestar servicios en el municipio que no estén en condiciones (sin patente, sin luces, sin la documentación al día) serán dados de baja.

"No hay algo que construyamos entre todos tanto como la circulación, por eso es necesario el compromiso de todos", finalizó.

Periodismo365