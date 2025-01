/ / SÁENZ PEÑA: POR FACEBOOK, ALERTARON DE UN NIÑO TIRADO TODO EL DÍA EN UNA VEREDA. LA POLICÍA LO RESCATÓ

Cuando el caso Loan Peña todavía no se resuelve y teniendo en cuenta los altos índices de inseguridad en Sáenz Peña, los que generan elevados índices de preocupación en la sociedad; sorprendieron en la tarde de este domingo varias publicaciones en la red social Facebook donde vecinos alertaban sobre un niño abandonado y tirado en la vereda, boca abajo, aparentemente descompensado ya que no podía hablar y no se le entendía lo que decía. "Está desde temprano ahí, no se movió y todo el día durmió en ese lugar. Llamamos al patrullero dos veces pero no viene", consignaban los vecinos. Más tarde la Policía intervino, encontró al menor y lo restituyó a sus familiares. Se desconocen hasta el momento las causas de la fuga de hogar del niño, a quien los vecinos le habían dado un poco de pan, comida y algo para beber teniendo en cuenta las altísimas temperaturas registradas en Presidencia Roque Sáenz Peña.

También se tomó conocimiento del hecho por redes sociales donde alertaban sobre un menor durmiendo en plena vía pública y a su lado un botellita de gaseosa más un poco de comida dentro de una bolsa de polietileno, reflejando una preocupante y triste postal ciudadana. Al llegar al lugar en un patrullero, los uniformados constataron que se trataba de un niño de 11 años, domiciliado en el Barrio Santa Mónica de nuestra ciudad.

En esas circunstancias y junto con una agente de la División Violencia Familiar y Género, trasladaron al menor de edad hacia la División Medicina Legal. Luego por disposición de la Unidad de Protección Integral (UPI) el niño fue entregado a su abuelo materno, de 46 años de edad, domiciliado en el lugar, haciendo constar que la madre del niño no se hallaba en la vivienda por haber salido en búsqueda del mismo menor.

Periodismo365