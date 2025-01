/ / (video) SÁENZ PEÑA - MATARON A UN HOMBRE PARA ROBARLE UN PAQUETE DE CIGARRRILLOS: VECINOS INCENDIARON LA CASA DE LOS ASESINOS

La inseguridad creciente en Presidencia Roque Sáenz Peña se llevó otra vida más. El lamentable hecho de sangre ocurrió en la madrugada de éste domingo cuando dos delincuentes, para robarle un paquete de cigarrillos; asesinaron a chuzazos a Oscar González, de 56 años de edad, domiciliado en el Barrio Obrero de Presidencia Roque Sáenz Peña. A modo de represalia, los vecinos totalmente indignados incendiaron la vivienda de los criminales que tendrían frondoso prontuario. Fuentes consultadas por Periodismo365 consignaron que el crimen fue en ocasión de asalto. "Fue a eso de las 02.00 de la madrugada de hoy. Lo mataron para robarle un paquete de cigarrillos que recién había comprado en un kiosco 24 horas y empezaron a llegar muchos patrulleros al barrio", indicaron las mismas fuentes.

No obstante, dado la gran concurrencia de vecinos y parientes, no se logró evitar que familiares del lesionado trasladen al mismo en vehículo particular hasta el nosocomio local. Se pudo determinar que los supuestos autores serían dos hermanos de apellido Robledo, domiciliados en el Barrio Milenium. Mientras tanto desde el Hospital "4 de Junio la Doctora de Guardia informó que el paciente estaba muerto.

La infausta noticia provocó la ira de los vecinos que en multitud se dirigieron a la vivienda de los Robledo (calle 24 entre 21 y 23 del Barrio Milenium) y le prendieron fuego. Se solicitó la presencia de la División Bomberos arribando al lugar un móvil Agrale A-3 con una dotación, quienes sofocando el foco ígneo, aclarando que el inmueble se hallaba sin moradores y en el mismo residiría Leonardo Robledo, uno de los supuestos autores del salvaje crimen.

La Doctora policial en turno indicó que no se puede establecer el motivo de la muerte y solicitó Necropsia. Personal de la División Bomberos en el móvil tanatológico trasladó el cadáver hacia la morgue judicial.

Asimismo, profundizándose las averiguaciones se pudo establecer que los hermanos Robledo habrían tomado rumbo hacia el domicilio de su padre en el Barrio Sáenz Peña. Por ello se montó un gran operativo con personal de varias unidades, donde en calle 2 entre 63 y 65 se logró visualizar a los dos hermanos, quienes al observar a los patrulleros intentaron darse a la fuga, pero fueron atrapados.

Uno de ellos portaba un elemento tipo "Chuza", poniéndose agresivos ambos en todo momento, debiéndose hacer uso de la fuerza pública en la medida de lo razonable, logrando la aprehensión de ambos sujetos, despojándolo del elemento punzante. También al lugar llegó una multitud tratando de impedir el procedimiento y hacer justicia por mano propia, por ello en resguardo de la integridad física de los aprehendidos; el personal policial optó por trasladarlos inmediatamente a las Comisarías 2º y 4º de nuestra ciudad.

Se identificó a los detenidos como Mauro Ariel Robledo, de 21 años de edad, domiciliado en el Barrio Milenium; y Leo Damián Robledo, de 19 años de edad. La Policía aclaró que el elemento punzante tenía en su poder Leo Robledo.

El Fiscal en turno ordenó el examen médico policial minucioso de ambos y la intervención del Gabinete Científico para realizar sus tareas específicas en los detenidos y las prendas que vestían, incautándose el short que vestía Leo, ya que en algunas partes tenían manchas rojizas simil sangre. También se incautó la chuza para posteriores pericias. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Homicidio".

Periodismo365