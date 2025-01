/ / SIGUE LA "FIESTA": EL GOBIERNO PAGÓ 4.341 MILLONES DE DÓLARES A LOS ESPECULADORES DE LA DEUDA

Fue por el vencimiento de capital e intereses de dos tipos de bonos . Consolidó la idea de que la voluntad de pago está por encima de cualquier consideración.

En una jornada en la que no hubo operaciones en Estado Unidos por las exequias del ex presidente Jimmy Carter, en la Argentina no se produjo el boom de inversiones que algunos operadores vaticinaron como consecuencia del pago de deuda.

En lo que hace a acciones, el índice S&P Merval subió 1,7%, con algunas acciones que llegaron a trepar hasta un 4%. En materia de bonos, los hubo con subas y con bajas. El riesgo país cayó a 560 puntos básicos, un 2,1% menos que el miércoles.

Algunos analistas aseguraron que la clave estará en lo que pase este viernes: se especula con que una parte de los dólares cobrados irá a la compra de otros bonos en dólares, lo que derivaría en un nuevo salto en el valor de esos títulos y una nueva baja del riesgo país. Y más deuda a pagar en el futuro.

El economista Fausto Spotorno, quien integró el equipo de asesores económicos de Milei, observó que la situación financiera del país es “provisoria” por la presencia del cepo y el aun “no concluido proceso de reordenamiento del Banco Central”. A pesar de ello, celebró que “se han podido hacer los pagos en dólares y eso se demuestra en lo que ha bajado el riesgo país, entre otras cosas».

De momento, los mercados soslayan una realidad: el gobierno pagó esta deuda con dólares que le compró al Banco Central, pero la autoridad monetaria tiene reservas negativas. Como dijo el economista Carlos Rodríguez, ex aliado de Milei: “El Banco Central vende dólares que no tiene y el Gobierno los registra como existentes”.

Milei posteó en la red social X : “Las deudas se pagan. Viva la Libertad Carajo”. En tanto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, escribió: «Dicen que lo prometido es deuda… en este caso, pagada!".

Economistas que siguen a pie juntillas los dictados de la Casa Rosada revolearon números de deuda pagada por el gobierno liberticida. Según Fernando Marull, ese valor es de U$S 14.000 millones hasta la fecha ya sumó a los pagos del jueves otros U$S 11.000 millones “que le compró el Tesoro al BCRA”. El problema es que esa deuda sigue sin ser pagada, sino que alimentó el stock de compromisos del Tesoro.

En el fondo, el norte de todos ellos es que la Argentina vuelva a tomar deuda en los mercados internacionales. Esa es el objetivo central y hacia allí apuntan tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el propio Milei.

Los bonos reestructurados en agosto de 2020 por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, eran papeles emitidos tanto en la reestructuración de 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, como deuda nueva generada por el gobierno de Mauricio Macri en 2016. La deuda reestructurada en 2006 incluía los vilipendiados títulos surgidos durante las administraciones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, incluidos los generados en el "megacanje" y el "blindaje" de 2000-2001, que fueron considerados un latrocinio por juristas de diversa procedencia.

