/ / CAPUTO UTILIZÓ PLATA DE LOS JUBILADOS PARA INTERVENIR EN LOS MERCADOS Y EVITAR UNA DEBACLE EN LAS COTIZACIONES

A través del FGS-Anses compró acciones y bonos. También operó en la plaza cambiaria.

Los mercados registraron un rebote luego de las fuertes caídas del lunes. Se especula que el Palacio de Hacienda envió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a realizar compras de activos bursátiles para hacer rebotar los precios. Durante las últimas horas de este martes se conocieron nuevos datos sobre el escándalo de $LIBRA y la responsabilidad del entorno del presidente que podrían impactar nuevamente en el precio de las acciones en los próximos días. El dólar mep bajó 0,6 por ciento a 1206 pesos y el blue se mantuvo en 1235 pesos.

En detalle, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron este martes mayoría de alzas, lideradas por Transportadora de Gas del Sur con una suba del 2,7 por ciento, Telecom con un 1,7 por ciento y Grupo Financiero Galicia con un 1,4 por ciento. En cambio, YPF retrocedió un 0,2 por ciento, mientras que Supervielle cayó un 0,8 por ciento.

La recuperación del mercado, además del rebote por la caída del lunes y la posible intervención del Fondo de la Anses, fue impulsada por reportes de entidades como Bank of América y Goldman Sachs, que modificaron el "sentimiento" de los inversores. En este contexto, la Bolsa de Buenos Aires rebotó con fuerza, escalando un 6,1 por ciento hasta los 2.391.724,77 puntos. Medido en dólares, el alza fue del 5,7 por ciento, alcanzando los 1.967,35 puntos.

En cuanto a los bonos soberanos, registraron caídas promedio del 2 por ciento en Wall Street, aunque menores a las sufridas en la rueda anterior en la plaza local. Esto provocó un aumento del 3,1 por ciento en el riesgo país, que cerró en 696 puntos básicos según JP Morgan.

El escándalo en torno a la criptomoneda LIBRA generó revuelo político y mediático en el país. Se espera que la Justicia investigue el caso como una presunta estafa, mientras que el presidente Javier Milei negó cualquier vinculación ilegal con el proyecto.

"No tengo nada que ocultar ni esconder. Yo no lo promocioné ni recomendé, solo lo difundí", declaró el mandatario en una entrevista televisiva. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el impacto del caso al señalar que no hubo dolo ni corrupción y aseguró que las negociaciones con el FMI siguen en marcha sin alteraciones.

Para algunos analistas el escándalo de $LIBRA no afectará significativamente a los activos bursátiles ni al escenario macroeconómico. Por ejemplo, desde Portfolio Personal sostuvieron que el caso no tendrá repercusiones de largo plazo y descartó consecuencias políticas relevantes. En Delphos Investment señalaron que el mercado sigue focalizado en factores como la eliminación del cepo cambiario y las elecciones legislativas de 2025.

Sin embargo, las declaraciones de las consultoras y agencias de bolsa no tienen en cuenta que el caso de $LIBRA sigue escalando. En las últimas horas se conoció que el gobierno habría estado involucrado más directamente de lo que se creía en el proyecto e incluso habría recibido dinero para promocionarlo. Se trata de una bola de nieve en la forma que avanza el escándalo de consecuencias imposibles de adelantar. La Argentina se convirtió en el nuevo centro de la especulación cripto con ramificaciones que tocan de lleno a los niveles más altos de la política.

Mientras tanto, en el resto de la región se destaca la recuperación de Brasil. El principal socio comercial de la Argentina anunció la colocación de deuda por 2500 millones de dólares a tasas de menos del 7 por ciento. La operación atrae un fuerte interés de los inversores y permite al país vecino reducir su costo de financiamiento. La emisión se produce en un contexto de estabilidad macroeconómica y consolidación fiscal, factores que han reforzado la confianza de los mercados en la gestión económica del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La mayor economía de América Latina había recurrido por última vez a los mercados internacionales en junio del año pasado, con una emisión de 2000 millones de dólares. En la publicación de su plan de financiamiento de 2025 a principios de este mes, el Tesoro brasileño dijo que esperaba seguir emitiendo bonos soberanos convencionales y sostenibles en el mercado internacional este año.

FUENTE Y FOTOS: Ámbito Financiero