/ / MURIÓ ANTONIO GASALLA, UN ÍCONO DEL ESPECTÁCULO ARGENTINO

El actor y humorista falleció a los 84 años. Su estado de salud se había deteriorado hacía tiempo. La semana pasada había recibido el alta médica luego de permanecer casi diez días internado a causa de un cuadro de neumonía severa.

“Cierra una página del humor en nuestro país”, expresó el comunicado de la empresa y le dejaron sus condolencias en redes sociales. También agregaron: “Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia”.

Cabe destacar que había sido internado el 4 de marzo desde el geriátrico en el que residía debido a sus complicaciones cognitivas. Estuvo casi diez días internado a causa de un cuadro de neumonía severa. Y, luego del alta, Marcelo Polino, su fiel amigo, había asegurado que estaba un poco mejor, pero que su enfermedad era progresiva.

⚫️ La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país.

Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia. pic.twitter.com/IH5Hpwy4sg — Multiteatro (@multiteatro) March 18, 2025

La última vez que Polino habló con la prensa sobre el estado de salud de Gasalla, indicó: “Antonio está bastante complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. La verdad es que es un panorama muy triste”.

El multipremiado artista participó de películas como Un viaje de locos, Tiro al aire, Esperando la Carroza, Dos Hermanos y en televisión estuvo en Gasalla 91’, El palacio de la risa, tuvo participaciones en Los Roldán y también tuvo un papel muy destacado en el programa de Susana Giménez con su personaje de La Abuela.

